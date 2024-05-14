При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов

Украина при поддержке ВОЗ работает над внедрением ПЦР-метода для быстрой диагностики бешенства у животных. Планируется ввести эту диагностику до конца года. Об этом рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, очень важно установить заболевание бешенством у животного, поскольку это влияет на доступность и скорость реагирования системы здравоохранения для лечения людей, которые имели контакт с больным животным. Обычная методология диагностики с помощью мышей длится более месяца, но существуют и другие, более быстрые методы.

Мы сейчас работаем при поддержке Всемирной организации здравоохранения и других международных партнеров, чтобы перейти на диагностику бешенства среди животных с помощью ПЦР-метода в наших лабораториях. Это позволит быстрее получить результаты и установить уровень риска, чтобы система здравоохранения, будь то центр или семейный врач, могла применить соответствующую процедуру лечения - говорит Ткачук.

Он отмечает, что это очень важно, хотя это длительный процесс, но они уже работают над ним и имеют план до конца года ввести диагностику бешенства с помощью ПЦР-тестов в украинских лабораториях.

Напомним,

В случае укуса бездомного животного необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку большинство летальных случаев, связанных с бешенством, случаются из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью или из-за убеждения, что здоровое на вид животное не представляет угрозы.