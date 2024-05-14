При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  100591 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  103004 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  131222 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  134997 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129143 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174565 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210103 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214941 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206014 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159898 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  268617 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  312920 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  313701 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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9 мая 2024, 10:03  •  331010 просмотра

При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов

До конца года Украина при поддержке ВОЗ введет ПЦР-диагностику бешенства у животных для быстрого диагностирования и своевременного лечения людей, которые контактировали с инфицированными животными.

Здоровье •   •  3618 просмотра
При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов

Блинкен и Кулеба пообедали вместе в пиццерии в центре Киева

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообедали в пиццерии, которой управляют ветераны украинской армии в центре Киева, во время необъявленного визита Блинкена, чтобы обсудить оборонное сотрудничество и подготовку к Мирному саммиту.

Общество •   •  4081 просмотра
Блинкен и Кулеба пообедали вместе в пиццерии в центре Киева

Государство полностью профинансировало приобретение вакцины от бешенства для животных

Украина профинансировала вакцины для противоэпизоотических мероприятий против бешенства диких и домашних животных, поскольку случаи бешенства среди домашних животных растут.

Общество •   •  3846 просмотра
Государство полностью профинансировало приобретение вакцины от бешенства для животных

Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время - Зеленский

Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время, а также расширения участия Соединенных Штатов в авиационной коалиции и программах подготовки пилотов.

Война •   •  5734 просмотра
Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время - Зеленский

"НАТО - гарантия мира": группа Ермака-Расмуссена подготовила предложения относительно будущего членства Украины в Альянсе

Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины предлагает НАТО пригласить Украину начать переговоры о вступлении и определить конкретные условия членства на июльском саммите Альянса с целью присоединения Украины к НАТО не позднее июля 2028 года.

Война •   •  5551 просмотра
"НАТО - гарантия мира": группа Ермака-Расмуссена подготовила предложения относительно будущего членства Украины в Альянсе

Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул, чтобы обсудить сотрудничество в таких сферах, как детское здоровье, медицина, ІТ-технологии, стажировки молодежи, бизнес-миссии и инфраструктурные проекты.

Общество •   •  4742 просмотра
Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула

Более 80% сетей находятся в аварийном состоянии: в Киевсовете прокомментировали прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza

Более 80% сетей в Киеве находятся в аварийном состоянии, что свидетельствует об управленческом кризисе в коммунальном хозяйстве города, несмотря на постоянные дотации и планы выделения средств на новые коммунальные предприятия.

Киев •   •  5389 просмотра
Более 80% сетей находятся в аварийном состоянии: в Киевсовете прокомментировали прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza

Дуда рассказал, почему Польша не может передать Украине Patriot

Польша не может передать Украине комплексы Patriot, поскольку сейчас получает только первые системы, заказанные семь лет назад, о чем заявил президент Польши Анджей Дуда.

Война •   •  7558 просмотра
Дуда рассказал, почему Польша не может передать Украине Patriot

Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

Кабинет Министров Украины создал Стратегический инвестиционный совет для формирования единого проектного портфеля государственных инвестиций и координации усилий по реализации реформ при поддержке партнеров.

Экономика •   •  7868 просмотра
Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента

19-летняя девушка была госпитализирована с травмами головы и грудной клетки после избиения представителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало поводом для уголовного расследования со стороны Министерства обороны и Национальной полиции.

Общество •   •  6963 просмотра
Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента