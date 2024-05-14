Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула
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При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов
До конца года Украина при поддержке ВОЗ введет ПЦР-диагностику бешенства у животных для быстрого диагностирования и своевременного лечения людей, которые контактировали с инфицированными животными.
Блинкен и Кулеба пообедали вместе в пиццерии в центре Киева
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообедали в пиццерии, которой управляют ветераны украинской армии в центре Киева, во время необъявленного визита Блинкена, чтобы обсудить оборонное сотрудничество и подготовку к Мирному саммиту.
Государство полностью профинансировало приобретение вакцины от бешенства для животных
Украина профинансировала вакцины для противоэпизоотических мероприятий против бешенства диких и домашних животных, поскольку случаи бешенства среди домашних животных растут.
Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время - Зеленский
Украина ожидает подписания соглашения о безопасности с США в ближайшее время, а также расширения участия Соединенных Штатов в авиационной коалиции и программах подготовки пилотов.
"НАТО - гарантия мира": группа Ермака-Расмуссена подготовила предложения относительно будущего членства Украины в Альянсе
Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины предлагает НАТО пригласить Украину начать переговоры о вступлении и определить конкретные условия членства на июльском саммите Альянса с целью присоединения Украины к НАТО не позднее июля 2028 года.
Оздоровление детей, стажировки для талантливой молодежи: Кипер рассказал подробности онлайн-встречи с заместителем губернатора Стамбула
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул, чтобы обсудить сотрудничество в таких сферах, как детское здоровье, медицина, ІТ-технологии, стажировки молодежи, бизнес-миссии и инфраструктурные проекты.
Более 80% сетей находятся в аварийном состоянии: в Киевсовете прокомментировали прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza
Более 80% сетей в Киеве находятся в аварийном состоянии, что свидетельствует об управленческом кризисе в коммунальном хозяйстве города, несмотря на постоянные дотации и планы выделения средств на новые коммунальные предприятия.
Дуда рассказал, почему Польша не может передать Украине Patriot
Польша не может передать Украине комплексы Patriot, поскольку сейчас получает только первые системы, заказанные семь лет назад, о чем заявил президент Польши Анджей Дуда.
Правительство создало Стратегический инвестиционный совет
Кабинет Министров Украины создал Стратегический инвестиционный совет для формирования единого проектного портфеля государственных инвестиций и координации усилий по реализации реформ при поддержке партнеров.
Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента
19-летняя девушка была госпитализирована с травмами головы и грудной клетки после избиения представителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало поводом для уголовного расследования со стороны Министерства обороны и Национальной полиции.