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За підтримки ВООЗ Україна перейде на діагностику сказу у тварин за допомогою ПЛР-тестів

За підтримки ВООЗ Україна перейде на діагностику сказу у тварин за допомогою ПЛР-тестів

Київ • УНН

 • 14127 перегляди

До кінця року Україна за підтримки ВООЗ запровадить ПЛР-діагностику сказу у тварин для швидшого діагностування та своєчасного лікування людей, які контактували з інфікованими тваринами.

Україна за підтримки ВООЗ працює над впровадженням ПЛР-методу для швидшої діагностики сказу у тварин. Планується запровадити цю діагностику до кінця року. Про це розповів голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, дуже важливо встановити захворювання на сказ у тварини, оскільки це впливає на доступність і швидкість реагування системи охорони здоров'я для лікування людей, які мали контакт з хворою твариною. Звичайна методологія діагностики за допомогою мишей триває понад місяць, але існують й інші, швидші методи.

Ми зараз працюємо за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших міжнародних партнерів, щоб перейти на діагностику сказу серед тварин за допомогою ПЛР-методу в наших лабораторіях. Це дозволить швидше отримати результати і встановити рівень ризику, щоб система охорони здоров'я, чи то центр, чи сімейний лікар, могла застосувати відповідну процедуру лікування

- каже Ткачук.

Він зазначає, що це дуже важливо, хоча це тривалий процес, але вони вже працють над ним і мають план до кінця року запровадити діагностику сказу за допомогою ПЛР-тестів в українських лабораторіях.

Нагадаємо

У разі укусу безпритульної тварини необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, оскільки більшість летальних випадків, пов'язаних зі сказом, трапляються через несвоєчасне звернення за медичною допомогою або через переконання, що здорова на вигляд тварина не становить загрози.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Здоров'я
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