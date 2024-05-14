У МОЗ нагадали, що у випадку укусу бродячої тварини необхідно обов'язково звернутися до лікаря

Більшість смертельних випадків, пов'язаних із зараженням на сказ через укуси тварин, трапляються через те, що люди не звертаються вчасно за медичною допомогою або вважають, що здорова на вигляд тварина не є загрозою. Про це розповів заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Кузін зазначає, що в Україні реєструються смертельні випадки від сказу. Торік був один такий випадок, і у 2024 році також зареєстровано один смертельний випадок.

Кількість покусів у нас в середньому залишається більш-менш стабільною. Але ми розуміємо, що зараз на таких територіях, як Чернігівська, Харківська, Запорізька області, де достатньо значуща кількість бродячих тварин, кількість укусів може збільшуватися. Це становить небезпеку