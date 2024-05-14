У МОЗ нагадали, що у випадку укусу бродячої тварини необхідно обов'язково звернутися до лікаря
Київ • УНН
У разі укусу безпритульної тварини необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, оскільки більшість летальних випадків, пов'язаних зі сказом, трапляються через несвоєчасне звернення за медичною допомогою або через переконання, що здорова на вигляд тварина не становить загрози.
Більшість смертельних випадків, пов'язаних із зараженням на сказ через укуси тварин, трапляються через те, що люди не звертаються вчасно за медичною допомогою або вважають, що здорова на вигляд тварина не є загрозою. Про це розповів заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Деталі
Кузін зазначає, що в Україні реєструються смертельні випадки від сказу. Торік був один такий випадок, і у 2024 році також зареєстровано один смертельний випадок.
Кількість покусів у нас в середньому залишається більш-менш стабільною. Але ми розуміємо, що зараз на таких територіях, як Чернігівська, Харківська, Запорізька області, де достатньо значуща кількість бродячих тварин, кількість укусів може збільшуватися. Це становить небезпеку
Він додав, що більшість смертельних випадків трапляються через те, що люди не звертаються вчасно за медичною допомогою або вважають, що якщо тварина вже довго перебуває вдома і виглядає нормально, то немає підстав звертатися до лікаря.
Нагадаємо
З початку року на Волині зафіксували сім випадків сказу серед тварин, п’ять з них — через домашніх улюбленців.
40 уколів в живіт від сказу - це міф: Кузін розповів, що потрібно робити у випадку укусу тварин14.05.24, 14:27 • 19025 переглядiв