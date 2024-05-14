В Минздраве напомнили, что в случае укуса бродячего животного необходимо обязательно обратиться к врачу

Большинство смертельных случаев, связанных с заражением бешенством из-за укусов животных, случаются из-за того, что люди не обращаются вовремя за медицинской помощью или считают, что здоровое на вид животное не является угрозой. Об этом рассказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Кузин отмечает, что в Украине регистрируются смертельные случаи от бешенства. В прошлом году был один такой случай, и в 2024 году также зарегистрирован один смертельный случай.

Количество покусов у нас в среднем остается более-менее стабильным. Но мы понимаем, что сейчас на таких территориях, как Черниговская, Харьковская, Запорожская области, где достаточно значимое количество бродячих животных, количество укусов может увеличиваться. Это представляет опасность - говорит заместитель министра.

Он добавил, что большинство смертельных случаев случаются из-за того, что люди не обращаются вовремя за медицинской помощью или считают, что если животное уже долго находится дома и выглядит нормально, то нет оснований обращаться к врачу.

Напомним

С начала года на Волыни зафиксировали семь случаев бешенства среди животных, пять из них - из-за домашних любимцев.

40 уколов в живот от бешенства - это миф: Кузин рассказал, что нужно делать в случае укуса животных