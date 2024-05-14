В Минздраве напомнили, что в случае укуса бродячего животного необходимо обязательно обратиться к врачу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  88261 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  100770 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  129029 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  133566 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128850 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174406 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209994 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214932 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206008 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159893 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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9 мая 2024, 10:03  •  328077 просмотра

В Минздраве напомнили, что в случае укуса бродячего животного необходимо обязательно обратиться к врачу

В случае укуса бездомного животного необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку большинство летальных случаев, связанных с бешенством, случаются из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью или из-за убеждения, что здоровое на вид животное не представляет угрозы.

Общество •   •  3286 просмотра
В Минздраве напомнили, что в случае укуса бродячего животного необходимо обязательно обратиться к врачу

Ситуация в Волчанске сложная и критическая, город почти разрушен - МВА

Город Волчанск находится под постоянными обстрелами врага, почти разрушен, Вооруженные силы Украины защищают его и не допускают небольшие группы врага на окраины, а жителей эвакуируют в Харьков.

Война •   •  6809 просмотра
Ситуация в Волчанске сложная и критическая, город почти разрушен - МВА

В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски

Украина работает над восстановлением и реконструкцией энергетического сектора, развитием децентрализованной генерации и минимизацией рисков к началу следующего отопительного сезона.

Экономика •   •  5926 просмотра
В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски

Во время финального рассмотрения закона об "иноагентах" в парламенте Грузии произошла драка

Во время финального чтения спорного закона об "иностранных агентах" споры между грузинскими депутатами переросли в физические столкновения.

Новости Мира •   •  5925 просмотра
Во время финального рассмотрения закона об "иноагентах" в парламенте Грузии произошла драка

Правительство утвердило порядок выявления и возвращения депортированных россией детей

Кабинет Министров утвердил порядок выявления и возвращения детей, депортированных или вынужденно перемещенных в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Война •   •  7202 просмотра
Правительство утвердило порядок выявления и возвращения депортированных россией детей

Зеленский подчеркнул Блинкену важность участия Байдена в Саммите мира, обсудили фронт и Patriot для Украины

Во время визита Госсекретаря США Блинкена Президент Зеленский обсудил ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, включая системы Patriot для защиты таких городов, как Харьков, подготовку к Глобальному саммиту мира, а также ускорение предоставления объявленной военной помощи США.

Война •   •  5970 просмотра
Зеленский подчеркнул Блинкену важность участия Байдена в Саммите мира, обсудили фронт и Patriot для Украины

Вражеский дрон влетел в дом в Волчанске: последствия сегодняшнего обстрела Харьковщины

Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Волчанске Харьковской области, в результате чего погибла 80-летняя женщина, а обстрел в Гатище убил 83-летнего мужчину и повредил 10 домохозяйств в Боровой.

Война •   •  10477 просмотра
Вражеский дрон влетел в дом в Волчанске: последствия сегодняшнего обстрела Харьковщины

Украина присоединилась к Объединенной сети боевых лабораторий НАТО

Украина присоединилась к Объединенной федеративной сети боевых лабораторий (CFBLNet) в качестве приглашенного партнера. Это позволяет испытывать боевые системы на совместимость и готовность к многонациональным операциям, в том числе в засекреченных сетях после аккредитации.

Война •   •  10014 просмотра
Украина присоединилась к Объединенной сети боевых лабораторий НАТО

40 уколов в живот от бешенства - это миф: Кузин рассказал, что нужно делать в случае укуса животных

В Украине вакцинация против бешенства требует всего 5 уколов, а не 40, и пациенты получают необходимую прививку с первого дня обращения в сеть антирабических медицинских центров в случае укуса неизвестного животного.

Общество •   •  8023 просмотра
40 уколов в живот от бешенства - это миф: Кузин рассказал, что нужно делать в случае укуса животных

Венгрия против нового пакета санкций против рф из-за ограничений по российскому газу - Politico

Венгрия выступает против нового пакета санкций ЕС в отношении российского газа, пообещав блокировать любые меры, которые могут повысить цены на энергоносители в Европе.

Новости Мира •   •  8027 просмотра
Венгрия против нового пакета санкций против рф из-за ограничений по российскому газу - Politico