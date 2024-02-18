На Волині побільшало випадків сказу серед тварин: від початку року зафіксували сім епізодів хвороби, п'ять з них - серед домашніх тварин
Київ • УНН
Цього року у Волинській області України зареєстровано сім випадків сказу серед тварин, у тому числі п'ять домашніх.
З початку року на Волині зафіксували сім випадків сказу серед тварин, п’ять з них — через домашніх улюбленців, передає УНН із посиланням на Центр контролю та профілактики хвороб.
Деталі
Уточнюється, що цьогоріч у Волинському регіоні почастішали випадки сказу серед тварин. Останній всьоме зафіксували у селі Ківерці.
Лисиця контактувала з людьми та домашніми собаками, що викликало занепокоєння в місцевих мешканців. Відповідні служби ліквідували хижака, а лабораторне обстеження підтвердило у тварини сказ. Постраждалі наразі отримують відповідне профілактичне лікування.
Нагадаємо, на Одещині також почастішали випадки сказу серед тварин. За останніми даними, на Одещині виявлено вже 23 заражені лисиці та 13 шакалів.
До слова, голова Одеської обладміністрації видав наказ про термінові заходи упередження розповсюдження сказу.
Довідка
Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.
Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:
- укус;
- подряпину та мікроушкодження шкіри;
- потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.
У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки — з-поміж свійської фауни, а в дикій природі — лисиці та вовки. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі. Доведена можливість аерогенно-контактного зараження (у лабораторних умовах, під час відвідування печер, населених кажанами), коли вірус пасивно потрапляє через дрібні пошкодження кон’юнктиви, слизових ротоглотки. Якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря. Зволікання може коштувати життя.