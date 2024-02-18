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На Волыни увеличилось количество случаев бешенства среди животных: с начала года зафиксировали семь эпизодов болезни, пять из них - среди домашних животных

На Волыни увеличилось количество случаев бешенства среди животных: с начала года зафиксировали семь эпизодов болезни, пять из них - среди домашних животных

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 14:42  •  975 просмотра

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В этом году в Волынской области Украины зарегистрировано семь случаев бешенства среди животных, в том числе пять домашних.

С начала года на Волыни зафиксировали семь случаев бешенства среди животных, пять из них - из-за домашних любимцев, передает УНН со ссылкой на Центр контроля и профилактики болезней.

Детали

Уточняется, что в этом году в Волынском регионе участились случаи бешенства среди животных. Последний в седьмой раз зафиксировали в селе Киверцы.

Лиса контактировала с людьми и домашними собаками, что вызвало беспокойство у местных жителей. Соответствующие службы ликвидировали хищника, а лабораторное обследование подтвердило у животного бешенство. Пострадавшие сейчас получают соответствующее профилактическое лечение.

Напомним, в Одесской области также участились случаи бешенства среди животных. По последним данным, в Одесской области выявлено уже 23 зараженные лисы и 13 шакалов.

К слову, председатель Одесской обладминистрации издал приказ о срочных мерах по предупреждению распространения бешенства.

Справка

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и человека. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через:

- укус;

- царапину и микроповреждения кожи;

- попадание зараженной слюны на слизистые оболочки.

Контактным способом людей чаще всего инфицируют кошки и собаки - среди домашней фауны, а в дикой природе - лисы и волки. Особую опасность представляют бездомные животные, в частности собаки, для которых укус является инстинктивной реакцией для защиты территории, членов стаи или получения пищи. Доказана возможность аэрогенно-контактного заражения (в лабораторных условиях, при посещении пещер, населенных летучими мышами), когда вирус пассивно попадает через мелкие повреждения конъюнктивы, слизистых ротоглотки. Если вас укусило или лизнуло бездомное или дикое животное, немедленно обратитесь к врачу. Промедление может стоить жизни.

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