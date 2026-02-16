$43.100.11
Минобороны объяснило критичность поставок ракет для Patriot на фоне месячного рекорда по атакам рф баллистикой

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

В январе 2026 года россия выпустила 91 баллистическую ракету по Украине, что является самым большим месячным показателем за время войны. Минобороны работает над ускорением поставок ракет для MIM-104 Patriot, договорившись о срочной поставке с европейских складов.

Минобороны объяснило критичность поставок ракет для Patriot на фоне месячного рекорда по атакам рф баллистикой

В январе россия атаковала Украину 91 баллистической ракетой - наибольшее количество за месяц за время войны, и наиболее эффективным в противодействии им является Patriot, поэтому ведется работа над ускорением поставок ракет для этих комплексов, сообщили в Минобороны, рассказав, почему эти ракеты критически важны, какие цели уничтожают, пишет УНН.

91 баллистическую ракету в январе 2026 года россияне выпустили по Украине. Это самый большой месячный показатель за время войны

- сообщили в Минобороны в Telegram.

И указали, что именно поэтому Министерство обороны "работает над тем, чтобы ускорить поставки ракет для MIM-104 Patriot, наиболее эффективного зенитно-ракетного комплекса на вооружении ВСУ".

"В частности, во время недавнего "Рамштайна" была достигнута договоренность о срочной поставке ракет со складов европейских партнеров", - подчеркнули в Минобороны.

На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot13.02.26, 09:58 • 48899 просмотров

И подробно рассказали, почему эти ракеты критически важны, какие виды существуют и какие цели уничтожают.

Почему ракеты для Patriot критически важны

Во время заседания "Рамштайна" министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркивал, что ракеты PAC-3 для систем Patriot являются самым эффективным средством против российской баллистики. 

Также Федоров акцентировал на важности увеличения взносов в программу PURL, через которую Украина получает PAC-3 и другие критические ракеты-перехватчики. 

"Стоит отметить, что за время полномасштабной войны россии против Украины на счету Patriot уничтожение почти всех известных воздушных целей. Среди них – сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, стратегические крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" и т.д.", - говорится в сообщении.

Какие есть виды ракет для Patriot 

Комплексы Patriot имеют на вооружении три вида ракет:

  • РАС-2 – это самые первые ракеты для Patriot. Имеют осколочно-фугасные боеголовки, которые взрываются перед воздушной целью, образуя облако из обломков. Такие ракеты эффективны против аэродинамических целей – самолетов или крылатых ракет, в частности они способны поражать самолеты на высоте до 24 км и на расстоянии до 160 км;
    • PAC-3 CRI – это высокоманевренные ракеты-перехватчики. Они развивают достаточно высокую скорость и непосредственно попадают в цель. Таким образом для уничтожения эти ракеты используют кинетический принцип поражения. Эффективны против гиперзвуковых аэробаллистических целей, имеют возможность перехватывать их на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км;
      • PAC-3 MSE – новейшие и наиболее эффективные ракеты-перехватчики с улучшенным двигателем и высокой маневренностью. Также поражают цели по кинетическому принципу, однако имеют лучшую динамику и маневренные возможности. Ракеты PAC-3 MSE способны поражать баллистические цели на высоте до 24 км и на расстоянии до 60 км. 

        В Минобороны также указали, что недавно представители Минобороны Украины провели встречу с делегацией американской компании RTX, которая производит комплексы ЗРК Patriot. В фокусе внимания было ускорение поставок ракет для этих систем, а также вопросы развития внутренних технических возможностей для обслуживания передового западного вооружения непосредственно в Украине. 

        Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk17.10.25, 08:46 • 4082 просмотра

        В январе Минобороны сообщало, что Украина вооружилась еще двумя комплексами Patriot.

        Еще два комплекса Patriot встали на защиту Украины - Минобороны01.01.26, 10:40 • 4552 просмотра

        Юлия Шрамко

