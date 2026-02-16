Враг ударил баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога - Вилкул

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 4110 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 9216 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 11362 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21433 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 20859 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 41609 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24655 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28752 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34920 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37551 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
76%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движенияVideo16 февраля, 09:27 • 4800 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 16690 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 23512 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15127 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет14:49 • 5956 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 2504 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15375 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21433 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 41609 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 79002 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Государственная граница Украины
Крым
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 58 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 3732 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 16895 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26824 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 30443 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Хранитель

Враг ударил баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога - Вилкул

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. Удар пришелся по объекту инфраструктуры, сообщил Александр Вилкул.

Враг ударил баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога - Вилкул

Армия рф атаковала баллистикой инфраструктуру в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес ракетный удар баллистикой по инфраструктуре. До отбоя будьте в укрытиях, возможны еще выходы 

- сообщил Вилкул.

Минобороны объяснило критичность поставок ракет для Patriot на фоне месячного рекорда по атакам рф баллистикой16.02.26, 16:36 • 2496 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Вилкул Александр
Кривой Рог