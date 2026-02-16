Враг ударил баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога - Вилкул
Киев • УНН
Российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. Удар пришелся по объекту инфраструктуры, сообщил Александр Вилкул.
Армия рф атаковала баллистикой инфраструктуру в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес ракетный удар баллистикой по инфраструктуре. До отбоя будьте в укрытиях, возможны еще выходы
