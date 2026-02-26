Кривий Ріг зазнав нічної атаки: сталася пожежа, є поранені
Київ • УНН
В ніч на 26 лютого ворог атакував Кривий Ріг, спричинивши пожежу та пошкодження багатоповерхівки. 89-річний чоловік отримав поранення, йому надають медичну допомогу.
В ніч на четвер, 26 лютого, ворог атакував Кривий Ріг. Про це інформує УНН.
Деталі
Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог завдав удару по місту.
Через ворожу атаку у місті сталася пожежа. Пошкоджена багатоповерхівка. Дістав поранень 89-річний чоловік. Медики надають йому усю необхідну допомогу
У свою чергу голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що "шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок.
На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон. Штаб допомоги людям розгортаємо біля пошкодженого будинку
Нагадаємо
В ніч на 17 лютого російські війська вдарили по Дніпру, Кривому Рогу та іншим районам, було пошкоджено підприємства.
