25 лютого, 19:42 • 7640 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 14922 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 16855 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 16112 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 15448 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 14479 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 26876 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18272 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17604 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 34003 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: сталася пожежа, є поранені

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В ніч на 26 лютого ворог атакував Кривий Ріг, спричинивши пожежу та пошкодження багатоповерхівки. 89-річний чоловік отримав поранення, йому надають медичну допомогу.

Кривий Ріг зазнав нічної атаки: сталася пожежа, є поранені

В ніч на четвер, 26 лютого, ворог атакував Кривий Ріг. Про це інформує УНН.

Деталі

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ворог завдав удару по місту.

Через ворожу атаку у місті сталася пожежа. Пошкоджена багатоповерхівка. Дістав поранень 89-річний чоловік. Медики надають йому усю необхідну допомогу

- розповів Ганжа.

У свою чергу голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що "шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок.

На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон. Штаб допомоги людям розгортаємо біля пошкодженого будинку

- зазначив Вілкул.

Нагадаємо

В ніч на 17 лютого російські війська вдарили по Дніпру, Кривому Рогу та іншим районам, було пошкоджено підприємства.

Ворог ударив балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу - Вілкул16.02.26, 20:19 • 3463 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
