Кривой Рог подвергся ночной атаке: произошел пожар, есть раненые
Киев • УНН
В ночь на 26 февраля враг атаковал Кривой Рог, вызвав пожар и повреждения многоэтажки. 89-летний мужчина получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.
В ночь на четверг, 26 февраля, враг атаковал Кривой Рог. Об этом информирует УНН.
Подробности
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг нанес удар по городу.
Из-за вражеской атаки в городе произошел пожар. Повреждена многоэтажка. Получил ранения 89-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь
В свою очередь глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что "шахед" попал в пятиэтажный дом.
На данный момент один пострадавший, легкий. Визуально поврежден конструктив, много выбитых окон. Штаб помощи людям разворачиваем возле поврежденного дома
Напомним
В ночь на 17 февраля российские войска ударили по Днепру, Кривому Рогу и другим районам, были повреждены предприятия.
