25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Женева
Словакия
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

Кривой Рог подвергся ночной атаке: произошел пожар, есть раненые

Киев • УНН

 • 326 просмотра

В ночь на 26 февраля враг атаковал Кривой Рог, вызвав пожар и повреждения многоэтажки. 89-летний мужчина получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

Кривой Рог подвергся ночной атаке: произошел пожар, есть раненые

В ночь на четверг, 26 февраля, враг атаковал Кривой Рог. Об этом информирует УНН.

Подробности

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг нанес удар по городу.

Из-за вражеской атаки в городе произошел пожар. Повреждена многоэтажка. Получил ранения 89-летний мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь

- рассказал Ганжа.

В свою очередь глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что "шахед" попал в пятиэтажный дом.

На данный момент один пострадавший, легкий. Визуально поврежден конструктив, много выбитых окон. Штаб помощи людям разворачиваем возле поврежденного дома

- отметил Вилкул.

Напомним

В ночь на 17 февраля российские войска ударили по Днепру, Кривому Рогу и другим районам, были повреждены предприятия.

Враг ударил баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога - Вилкул16.02.26, 20:19 • 3463 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Вилкул Александр
благотворительность