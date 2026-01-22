$43.180.08
На систематичному хабарництві викрили топпосадовців ДПСУ: підозру отримав ексголова прикордонної служби

Київ • УНН

 • 102 перегляди

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Держприкордонслужби та чинному посадовцю ДПСУ. Їх викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину кордону.

На систематичному хабарництві викрили топпосадовців ДПСУ: підозру отримав ексголова прикордонної служби
Фото: ДПСУ

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Державної прикордонної служби України, а також чинному посадовцю ДПСУ, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурора САП детективи повідомили про підозру колишньому топпосадовцю та чинному посадовцю Державної прикордонної служби України, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону

- йдеться в повідомленні.

Мова йде про:

  • генерала, колишнього голову Державної прикордонної служби України;
    • начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
      • колишню службову особу Держприкордонслужби.

        Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

        У межах досудового розслідування встановлено, що у 2023 році за сприяння посадовців Державної прикордонної служби група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Для своєї незаконної діяльності ці особи використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні

        - додають у САП.

        Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів - члени родин українських дипломатів у Європі. Це давало змогу уникнути огляду автівок прикордонними та митними органами держав ЄС.

        У свою чергу посадовці Державної прикордонної служби забезпечували безперешкодний перетин кордону з/до України. Задокументовано, що прикордонники протягом липня - листопада 2023 року отримали близько 204 тис. євро неправомірної вигоди за проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб). Крім того, слідство з'ясувало, що посадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми. Слідство триває

        - резюмували в САП.

        Доповнення

        Державну прикордонну службу з 2019 року по 2026 очолював Сергій Дейнеко. У січні 2026 року Президент Володимир Зеленський звільнив Дейнеко з посади голови ДПСУ, натомість він був назначений на посаду радника міністра внутрішніх справ України.

        У Міністерстві внутрішніх справ журналісту УНН повідомили, що у них немає інформації щодо будь-яких слідчих дій, які проводять антикорупційні органи.

        Сергій Дейнеко є радником міністра на громадських засадах і, за інформацією, зараз проходить лікування

         - повідомили в МВС.

        Павло Башинський

