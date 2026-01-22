На систематическом взяточничестве разоблачили топ-чиновников ГПСУ: подозрение получил экс-глава пограничной службы

Фото: ГПСУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Государственной пограничной службы Украины, а также действующему должностному лицу ГПСУ, которых разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Подробности

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы сообщили о подозрении бывшему топ-чиновнику и действующему должностному лицу Государственной пограничной службы Украины, которых разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы - говорится в сообщении.

Речь идет о:

генерале, бывшем главе Государственной пограничной службы Украины;

начальнике отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывшем должностном лице Госпогранслужбы.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2023 году при содействии должностных лиц Государственной пограничной службы группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Для своей незаконной деятельности эти лица использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические - добавляют в САП.

Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС.

В свою очередь должностные лица Государственной пограничной службы обеспечивали беспрепятственное пересечение границы из/в Украину. Задокументировано, что пограничники в течение июля - ноября 2023 года получили около 204 тыс. евро неправомерной выгоды за проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство). Кроме того, следствие выяснило, что должностные лица Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы. Следствие продолжается - резюмировали в САП.

Дополнение

Государственную пограничную службу с 2019 по 2026 год возглавлял Сергей Дейнеко. В январе 2026 года Президент Владимир Зеленский уволил Дейнеко с должности главы ГПСУ, вместо этого он был назначен на должность советника министра внутренних дел Украины.

В Министерстве внутренних дел журналисту УНН сообщили, что у них нет информации о каких-либо следственных действиях, которые проводят антикоррупционные органы.