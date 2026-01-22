На систематическом взяточничестве разоблачили топ-чиновников ГПСУ: подозрение получил экс-глава пограничной службы

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
11:29 • 1516 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
10:59 • 2962 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 10703 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 17495 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 25128 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 40393 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39099 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 63008 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33519 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 55739 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 6698 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 13184 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 27045 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 14394 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto06:26 • 11491 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 1518 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 4708 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 63009 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 55740 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 55330 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 20220 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 17725 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 18308 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 55329 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 37181 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

На систематическом взяточничестве разоблачили топ-чиновников ГПСУ: подозрение получил экс-глава пограничной службы

Киев • УНН

 • 18 просмотра

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Госпогранслужбы и действующему должностному лицу ГПСУ. Их разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению границы.

На систематическом взяточничестве разоблачили топ-чиновников ГПСУ: подозрение получил экс-глава пограничной службы
Фото: ГПСУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Государственной пограничной службы Украины, а также действующему должностному лицу ГПСУ, которых разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Подробности

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы сообщили о подозрении бывшему топ-чиновнику и действующему должностному лицу Государственной пограничной службы Украины, которых разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы

- говорится в сообщении.

Речь идет о:

  • генерале, бывшем главе Государственной пограничной службы Украины;
    • начальнике отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
      • бывшем должностном лице Госпогранслужбы.

        Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

        В рамках досудебного расследования установлено, что в 2023 году при содействии должностных лиц Государственной пограничной службы группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Для своей незаконной деятельности эти лица использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические

        - добавляют в САП.

        Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС.

        В свою очередь должностные лица Государственной пограничной службы обеспечивали беспрепятственное пересечение границы из/в Украину. Задокументировано, что пограничники в течение июля - ноября 2023 года получили около 204 тыс. евро неправомерной выгоды за проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство). Кроме того, следствие выяснило, что должностные лица Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы. Следствие продолжается

        - резюмировали в САП.

        Дополнение

        Государственную пограничную службу с 2019 по 2026 год возглавлял Сергей Дейнеко. В январе 2026 года Президент Владимир Зеленский уволил Дейнеко с должности главы ГПСУ, вместо этого он был назначен на должность советника министра внутренних дел Украины.

        В Министерстве внутренних дел журналисту УНН сообщили, что у них нет информации о каких-либо следственных действиях, которые проводят антикоррупционные органы.

        Сергей Дейнеко является советником министра на общественных началах и, по информации, сейчас проходит лечение

         - сообщили в МВД.

        Павел Башинский

        ОбществоКриминал и ЧП
        Государственная граница Украины
        Специализированная антикоррупционная прокуратура
        Национальное антикоррупционное бюро Украины
        Министерство внутренних дел Украины
        Государственная пограничная служба Украины
        Австрия
        Европейский Союз
        Чешская Республика
        Владимир Зеленский
        Украина