Украина получит от Латвии оборудование для восстановления ТЭЦ - Свириденко

$44.300.0351.600.04
ukenru
Эксклюзив
13:27 • 3236 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
12:14 • 10080 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
12:02 • 12339 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
10:28 • 15101 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 22543 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 56974 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 60871 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 57145 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 58359 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 47718 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.8м/с
25%
751мм
Популярные новости
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo2 июня, 04:25 • 40933 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo2 июня, 04:30 • 26496 просмотра
Удар рф по Киеву унес жизни уже 4 человек и ранил еще 58PhotoVideo2 июня, 05:19 • 14172 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto2 июня, 06:59 • 29964 просмотра
Байкеры путина развернули сеть пророссийской пропаганды по всей Европе — разведка2 июня, 07:19 • 10153 просмотра
публикации
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 56974 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 60990 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 61079 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 104781 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 91506 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Виталий Кличко
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 34682 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 43012 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 78825 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 73442 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 93340 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Украина получит от Латвии оборудование для восстановления ТЭЦ - Свириденко

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Юлия Свириденко обсудила с латвийской стороной передачу оборудования с ТЭЦ. Это поможет восстановить энергосистему и подготовиться к зиме.

Украина получит от Латвии оборудование для восстановления ТЭЦ - Свириденко

Премьер Украины Юлия Свириденко обсудила с премьером Латвии Андрисом Кулбергсом ускоренную передачу оборудования с латвийских ТЭЦ для восстановления энергообъектов украинских городов, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, сегодня в Латвии продолжается работа по усилению украинской энергетики, которая остается одной из главных целей российских атак. 

Во время сегодняшнего массированного обстрела враг целился не только по жилым домам, больницам и детским садам, но и по объектам энергетики и газовой инфраструктуры.

В Риге с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом обсуждаем увеличение поставок необходимого нам оборудования, в частности возможности ускоренной передачи оборудования с латвийских ТЭЦ для восстановления энергообъектов украинских городов 

- добавила премьер.

Свириденко добавила, что продолжается активная подготовка к следующему отопительному сезону.

Работаем над привлечением всех возможных ресурсов и международной поддержки для восстановления и защиты энергетической системы 

- добавила премьер.

Украине нужно более 5 млрд евро для подготовки к отопительному сезону - Шмыгаль26.04.26, 14:23 • 4078 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Рига
Латвия
Украина