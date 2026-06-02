Украина получит от Латвии оборудование для восстановления ТЭЦ - Свириденко
Киев • УНН
Юлия Свириденко обсудила с латвийской стороной передачу оборудования с ТЭЦ. Это поможет восстановить энергосистему и подготовиться к зиме.
Премьер Украины Юлия Свириденко обсудила с премьером Латвии Андрисом Кулбергсом ускоренную передачу оборудования с латвийских ТЭЦ для восстановления энергообъектов украинских городов, передает УНН.
Детали
По словам Свириденко, сегодня в Латвии продолжается работа по усилению украинской энергетики, которая остается одной из главных целей российских атак.
Во время сегодняшнего массированного обстрела враг целился не только по жилым домам, больницам и детским садам, но и по объектам энергетики и газовой инфраструктуры.
В Риге с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом обсуждаем увеличение поставок необходимого нам оборудования, в частности возможности ускоренной передачи оборудования с латвийских ТЭЦ для восстановления энергообъектов украинских городов
Свириденко добавила, что продолжается активная подготовка к следующему отопительному сезону.
Работаем над привлечением всех возможных ресурсов и международной поддержки для восстановления и защиты энергетической системы
