В Латвии отменили выступление рэпера Xzibit из-за его концертов в россии
Киев • УНН
В Риге отменили концерт рэпера Xzibit из-за его выступлений в России во время войны. Клуб Coyote Fly принял это решение после вмешательства госорганов.
В Латвии решили отменить выступление американского рэпера Xzibit, которое должно было состояться 19 сентября, из-за его концертов в россии. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, 19 сентября этого года в рамках своего европейского концертного тура Kingmaker European Tour 2026 американский рэпер Xzibit планировал выступить и в клубе Coyote Fly в Риге.
Однако общедоступная информация свидетельствует, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину рэпер не прекратил выступать в стране-агрессоре
Журналисты издания связались с клубом Coyote Fly, который после оценки информации отменил запланированное мероприятие.
После получения дополнительной информации о деятельности артиста в россии и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться. Организаторы отмечают, что уважают это решение и всегда придерживались правил и требований соответствующих ведомств. В то же время организаторы заявляют, что в их распоряжении нет информации, которая бы свидетельствовала о политическом характере выступлений артиста в россии
Представители Coyote Fly заявляют, что ситуация стала важным опытом, а в дальнейшем профессиональная деятельность артистов и их публичная биография будут оцениваться еще тщательнее до начала любого сотрудничества.
В 2025 году рэпер дал в россии три концерта. Информация, доступная в социальных сетях, свидетельствует, что 3 декабря Xzibit выступал на VK Stadium в москве. В свою очередь, 27 сентября прошлого года Xzibit выходил на сцену и на стадионе "Лужники" в москве.
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