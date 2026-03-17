Известная российская балерина Светлана Захарова была исключена из состава участников гала-концерта, который начнется в Риме в этом месяце, сообщили организаторы. Как пишет Reuters, это стало очередным политическим спором относительно участия российских артистов в культурных мероприятиях в Италии, передает УНН.

Звезда московского Большого театра, Захарова, является активной сторонницей российского диктатора Владимира Путина. Она должна была выступить на гала-концерте "Звезды" в итальянской столице 20-21 марта.

Организаторы гала-концерта заявили, что, принимая решение об исключении Захаровой, они получили "институциональные сообщения… которые подчеркивают символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте".

Они не сразу ответили на запрос о комментарии относительно того, кто прислал это сообщение. Премьер-министр Джорджия Мелони является убежденной сторонницей Украины в войне и санкций против России.

Они заявили о риске того, что мероприятие будет "неправильно понято или использовано в корыстных целях", несмотря на их надежду наладить мосты через искусство.

"Исключение" Захаровой произошло после спорного решения Венецианской биеннале вновь открыть свой российский павильон, закрытый с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году для нынешней выставки, которая состоится с мая по ноябрь.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, чья крайне правая партия "Лига" имела тесные связи с партией "Единая Россия" Путина до войны в Украине, поддержал решение биеннале и во вторник раскритиковал исключение Захаровой как "русофобию".

Итальянские организаторы мероприятий неоднократно пытались пригласить российских артистов, но каждый раз отказывались от этой идеи из-за критики. В прошлом году власти отменили концерт классической музыки во дворце под Неаполем из-за запланированного участия российского дирижера Валерия Гергиева, которого многие считают близким к Путину.

Захарова, 46 лет, родилась в Украине, которая тогда входила в состав Советского Союза, и была депутатом от "Единой России" с 2008 по 2012 год. В январе ее отстранили от участия в фестивале искусств во Флоренции после возражений со стороны украинского посольства.