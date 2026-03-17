российскую балерину Захарову исключили из состава участников концерта в Риме

15:05 • 4712 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
15:05 • 9470 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
14:51 • 7500 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
13:37 • 10365 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
13:00 • 13385 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
12:18 • 12646 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
11:42 • 21148 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:29 • 14238 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 12830 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
17 марта, 07:54 • 17336 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
Популярные новости
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 25309 просмотра
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии17 марта, 07:37 • 19549 просмотра
Генерал США Агуто после визита в Киев попал в скандал из-за алкоголя и секретных материалов17 марта, 08:50 • 10271 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 21869 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 8104 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:42 • 21148 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 21972 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 40586 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 55887 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 48297 просмотра
российскую балерину Захарову исключили из состава участников концерта в Риме

Поклонницу Путина Светлану Захарову отстранили от участия в гала-концерте из-за политических рисков. Организаторы получили институциональные предостережения.

Известная российская балерина Светлана Захарова была исключена из состава участников гала-концерта, который начнется в Риме в этом месяце, сообщили организаторы. Как пишет Reuters, это стало очередным политическим спором относительно участия российских артистов в культурных мероприятиях в Италии, передает УНН.

Детали

Звезда московского Большого театра, Захарова, является активной сторонницей российского диктатора Владимира Путина. Она должна была выступить на гала-концерте "Звезды" в итальянской столице 20-21 марта.

Организаторы гала-концерта заявили, что, принимая решение об исключении Захаровой, они получили "институциональные сообщения… которые подчеркивают символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте".

Они не сразу ответили на запрос о комментарии относительно того, кто прислал это сообщение. Премьер-министр Джорджия Мелони является убежденной сторонницей Украины в войне и санкций против России.

Они заявили о риске того, что мероприятие будет "неправильно понято или использовано в корыстных целях", несмотря на их надежду наладить мосты через искусство.

"Исключение" Захаровой произошло после спорного решения Венецианской биеннале вновь открыть свой российский павильон, закрытый с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году для нынешней выставки, которая состоится с мая по ноябрь.

Украина против участия России в Венецианской биеннале – совместное заявление МИД и Минэкономики08.03.26, 12:51 • 15282 просмотра

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, чья крайне правая партия "Лига" имела тесные связи с партией "Единая Россия" Путина до войны в Украине, поддержал решение биеннале и во вторник раскритиковал исключение Захаровой как "русофобию".

Добавим

Итальянские организаторы мероприятий неоднократно пытались пригласить российских артистов, но каждый раз отказывались от этой идеи из-за критики. В прошлом году власти отменили концерт классической музыки во дворце под Неаполем из-за запланированного участия российского дирижера Валерия Гергиева, которого многие считают близким к Путину.

Захарова, 46 лет, родилась в Украине, которая тогда входила в состав Советского Союза, и была депутатом от "Единой России" с 2008 по 2012 год. В январе ее отстранили от участия в фестивале искусств во Флоренции после возражений со стороны украинского посольства.

