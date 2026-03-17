Відома російська балерина світлана захарова була виключена зі складу учасників гала-концерту, який розпочнеться у Римі цього місяця, повідомили організатори. Як пише Reuters, це стало черговою політичною суперечкою щодо участі російських артистів у культурних заходах в Італії, передає УНН.

Деталі

Зірка московського Большого театру, захарова, є активною прихильницею російського диктатора володимира путіна. Вона мала виступити на гала-концерті "Зірки" в італійській столиці 20-21 березня.

Організатори гала-концерту заявили, що, ухвалюючи рішення про виключення Захарової, вони отримали "інституційні повідомлення… які наголошують на символічній відповідальності культурних установ у нинішньому контексті".

Вони не відразу відповіли на запит про коментар щодо того, хто надіслав це повідомлення. Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні є переконаною прихильницею України у війні та санкцій проти росії.

Вони заявили про ризик того, що захід буде "неправильно зрозумілий або використаний з корисливою метою", незважаючи на їхню надію налагодити мости через мистецтво.

"Виключення" захарової відбулося після спірного рішення Венеціанської бієнале знову відкрити свій російський павільйон, закритий з моменту вторгнення москви до України в 2022 році для нинішньої виставки, яка відбудеться з травня по листопад.

Заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, чия вкрай права партія "Ліга" мала тісні зв'язки з партією "єдина росія" путіна до війни в Україні, підтримав рішення бієнале і у вівторок розкритикував вилучення захарової як "русофобію".

Додамо

Італійські організатори заходів неодноразово намагалися запросити російських артистів, але щоразу відмовлялися від цієї ідеї через критику. Торік влада скасувала концерт класичної музики в палаці під Неаполем через заплановану участь російського диригента валерія гергієва, якого багато хто вважає близьким до путіна.

захарова, 46 років, народилася в Україні, яка тоді входила до складу Радянського Союзу, і була депутатом від єдиної росії з 2008 по 2012 рік. У січні її усунули від участі у фестивалі мистецтв у Флоренції після заперечень з боку українського посольства.