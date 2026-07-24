Латвия вручила России ноту протеста после удара по почетному консульству в Славянске
Киев • УНН
Латвия вручила РФ ноту протеста из-за авиаудара по консульству в Славянске. Двое сотрудников ранены, почетный консул не пострадал.
Латвия вручила России ноту протеста после того, как в результате российского авиаудара было разрушено здание Почетного консульства Латвии в Славянске. Во время атаки двое сотрудников консульства получили ранения, а почетный консул не пострадал. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Латвии, пишет УНН.
Детали
По данным латвийского МИД, около 10:40 здание консульства в Донецкой области поразила российская управляемая авиабомба КАБ-250.
Почетный консул Латвии Александр Павенко в результате нападения не пострадал. Двое сотрудников консульства получили ранения
Латвия призвала усилить давление на Россию
Министерство иностранных дел сообщило, что поддерживает постоянную связь с почетным консулом и украинскими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента и оказания помощи пострадавшим.
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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже проинформировала об атаке коллег из стран ЕС, НАТО и международных организаций. В тот же день Латвия вызвала временного поверенного в делах посольства России и вручила ему ноту протеста, осудив удар по Славянску и разрушение здания консульства.
В Риге заявили о продолжении поддержки Украины
В МИД Латвии подчеркнули, что страна и впредь будет поддерживать Украину и призывать к усилению санкционного давления на Россию, а также к укреплению украинской обороноспособности, в частности путем предоставления военной помощи и систем противовоздушной обороны.
В ведомстве также заявили, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права, а все военные преступления должны быть тщательно расследованы. Несмотря на атаку, латвийские дипломаты и почетные консулы продолжат работать в Украине.
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