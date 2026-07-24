Российские авиабомбы убили 5 человек в Славянске, 9 ранены

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Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности

Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не только

Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist

Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ

Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом

После атаки БПЛА под санкт-петербургом приостановили работу два логистических центра Wildberries – ASTRA

Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена, но поддерживают сотрудничество с Украиной – опрос

На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня

В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР