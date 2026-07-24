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Российские авиабомбы убили 5 человек в Славянске, 9 ранены

Киев • УНН

 • 356 просмотра

В Славянске в результате российского авиаудара погибли 5 человек, 9 ранены. Повреждены 10 домов, предприятие и консульство Латвии.

Российские авиабомбы убили 5 человек в Славянске, 9 ранены

В Донецкой области второй день подряд российские атаки приводят к многочисленным жертвам в Славянске - сегодня в результате удара рф авиабомбами известно о 5 погибших и 9 раненых в городе, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях, пишет УНН.

5 человек погибли и 9 ранены — такие предварительные последствия удара по Славянску. Сегодня утром россияне сбросили на город две авиабомбы

- написал Филашкин.

Повреждены, по его словам, "10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики".

"россияне ежедневно атакуют наши города — и уже второй день подряд их атаки приводят к многочисленным жертвам в Славянске. Оставаться здесь — опасно! Призываю всех, кто еще остается вблизи линии фронта: эвакуируйтесь", - подчеркнул Филашкин.

Областная прокуратура показала последствия.

Дополнение

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 27 вражеских обстрелов населенных пунктов в Донецкой области. По данным полиции, один человек погиб, 21 получил ранения.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
Война в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Славянск
Латвия