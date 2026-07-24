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Враг трижды атаковал Славянск авиабомбами: 16 раненых, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Российская авиация сбросила три авиабомбы на центр Славянска, одна не взорвалась. Повреждено 16 домов, 16 человек ранено, среди них ребенок.

Враг трижды атаковал Славянск авиабомбами: 16 раненых, среди них ребенок

Враг трижды менее чем за сутки массированно атаковал Славянск - 16 раненых, среди них – ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, российская авиация сбросила три авиабомбы на центр города, одна из которых не взорвалась. Саперы извлекли ее и уничтожат в установленном порядке.

Частично разрушен 5-этажный жилой дом и двухэтажное офисное здание, из-под завалов которых спасатели вызволили 3 раненых, еще 2 эвакуировали с 3-го этажа, среди них - маломобильная женщина 

- говорится в сообщении.

Возникло 2 очага возгорания: горел легковой автомобиль и двухэтажное здание. Спасатели ликвидировали пожары.

Всего повреждены 16 многоквартирных домов и торговые объекты. На месте ударов спасатели разобрали 23 тонны строительного мусора.

Российские авиабомбы убили 5 человек в Славянске, 9 ранены24.07.26, 13:19 • 2318 просмотров

Антонина Туманова

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