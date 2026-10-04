Партия премьер-министра Латвии, активного сторонника Украины, получает рекордную поддержку на выборах — экзитпол

Партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединённый список» набирает 35,6% голосов на парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола. Если результат подтвердится после подсчёта бюллетеней, он станет самым высоким для одной политической силы на выборах в Сейм со времени восстановления независимости Латвии в 1991 году, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным экзитпола LETA и Латвийского общественного вещателя, на 2-м месте идёт «Латвия на первом месте» с 11,3%, далее — «Прогрессивные» с 11,1%. Всего 5-процентный барьер могут преодолеть 6 политических сил.

Сам Кулбергс после обнародования экзитпола назвал предварительный результат «огромным доверием избирателей».

Люди хотят перемен, люди хотят прямого общения, люди хотят видеть, что мы ставим экономику на первое место для страны — заявил премьер.

Выборы на фоне угрозы со стороны России

Одной из ключевых тем кампании стала безопасность Латвии и угроза со стороны России. Страна имеет общую границу с РФ и Беларусью и после начала полномасштабной войны остаётся одним из активных сторонников Украины.

Рига усиливает границу и увеличивает расходы на оборону, стремясь довести их до 5% ВВП. Накануне выборов Латвия также просила Германию направить истребители для усиления защиты своего воздушного пространства.

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Кулбергс последовательно выступает за поддержку Украины. В частности, в сентябре он выступал против исключения двух российских миллиардеров из санкционного списка ЕС.

По данным Bloomberg, Латвия также хранит на своих серверах около 20% данных украинского правительства, чтобы защитить их в случае российских атак.

Официальные результаты выборов станут известны после подсчёта бюллетеней. В настоящее время речь идёт лишь о данных экзитпола, поэтому окончательное распределение мест в Сейме и конфигурация будущей коалиции ещё не определены.

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