Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов

В 2026 году украинцы продолжают планировать отпуска, но делают это осторожнее, чем до полномасштабной войны. Выбор направления теперь зависит как от личных предпочтений и финансовых возможностей, так и от логистики, безопасности, правил въезда, условий отмены бронирования и возможности быстро изменить планы.

Где будут отдыхать украинцы этим летом и сколько денег отдадут за восстановление и новые впечатления, поинтересовался УНН.

Сколько украинцев планируют отдыхать летом 2026 года

Несмотря на активные боевые действия на территории Украины, люди не отказываются от отдыха в собственные отпуска и каникулы школьников и студентов. Наоборот – 92% мужчин и женщин уже планируют летние поездки. Причем почти 70% выбирают локации на родине. Об этом свидетельствуют данные опроса, который с 1 по 21 мая этого года провела международная управляющая компания Ribas Hotels Group.

Главная особенность этого сезона (как и нескольких предыдущих), — закрытое украинское воздушное пространство. Поэтому 69,8% всех отдыхающих проведут отпуск дома, в Украине. А те 22,6%, которые все же выбрали зарубежные туры, отправятся в путешествие из Молдовы, Польши, Румынии, Чехии или стран Балтии.

Обычно украинцы выбирают аэропорты Кишинева, Варшавы, Жешува, Катовице, Бухареста, Праги, Риги или Таллинна, и уже оттуда добираются самолетами до курортов.

Альтернатива — автобусные туры из Украины, прежде всего в Болгарию, Черногорию, Грецию и Турцию.

Куда едут отдыхать украинцы в 2026 году

Популярностью среди наших соотечественников пользуются два направления:

зарубежный пляжный отдых;

внутренний туризм.

За границей больше всего интересуют курорты с годами приобретенной хорошей репутацией и готовой инфраструктурой, семейными отелями, питанием в формате All Inclusive и умеренными прогнозируемыми расходами. Именно поэтому первенство в 2026 году среди курортов удерживают Турция и Египет.

В то же время растет интерес украинских отдыхающих к европейским направлениям. Они рассматривают для индивидуального и семейного отдыха такие страны:

Грецию;

Кипр;

Болгарию;

Черногорию;

Албанию;

Испанию;

Италию;

Хорватию.

Часть туристов выбирает короткие поездки в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Чехию или Австрию.

В пределах нашей страны популярными остаются Карпаты, Закарпатье, Одесса, Шацкие озера, Бакота, Львовщина, Буковина, Подолье и Черкасщина.

ТОП-5 зарубежных направлений отдыха в 2026 году

В 2026 году украинцы чаще всего выбирают для зарубежного отдыха проверенные направления с развитой туристической инфраструктурой, удобными форматами туров и прогнозируемым бюджетом. Среди лидеров остаются Турция, Египет, страны Европы, ОАЭ и популярные маршруты через Польшу и Балтию.

От Анталии до Бодрума: почему украинцы снова выбирают Турцию для отдыха

Турция — одно из самых популярных направлений среди украинцев. Среди преимуществ страны — длительный купальный сезон, большой выбор курортов, развитая гостиничная база, сервис для семей с детьми и формат All Inclusive.

Чаще всего отдыхающие обращают свое внимание на:

Анталию;

Аланию;

Кемер;

Белек;

Сиде;

Бодрум;

Даламан.

Средиземноморское побережье подходит для классического пляжного отдыха, а Эгейское — для тех, кто хочет более мягкого климата и спокойной атмосферы.

В Турцию можно добраться, забронировав авиатур с вылетом из соседней страны или купить автобусный тур из Украины. Последний вариант обычно дешевле. Однако нужно учесть, что переезды могут длиться более суток (все это время придется сидеть в креслах), а путь до курорта растянуться из-за больших очередей на таможнях.

Перед оплатой любого тура стоит проверить продолжительность дороги, количество ночных переездов, условия трансфера. Кроме того, нужно узнать, входит ли в стоимость перелета багаж и не забыть приобрести страховой туристический полис.

Египет остается в ТОПе для украинцев: куда едут отдыхать чаще всего

Египет, как и Турция, уже давно стал классикой круглогодичного пляжного отдыха для украинцев. Среди самых популярных курортов они отмечают Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Шарм-эш-Шейх чаще выбирают любители полюбоваться коралловыми рифами, желающие попробовать себя в снорклинге и дайвинге и люди, привыкшие восстанавливаться в больших гостиничных комплексах.

А Хургаде отдают предпочтение те туристы, которые стремятся к более спокойному семейному отдыху, удобному трансферу к морю и разнообразию экскурсий.

Кроме того, в последние годы растет интерес наших соотечественников к Марса-Аламу и Эль-Аламейну. Там туристическая сеть еще не так развита, как в локациях, о которых мы упоминали выше. Поэтому такой отдых импонирует людям, которые избегают толпы и хотят открыть для себя доселе неведомый Египет.

А в целом среди преимуществ Египта стандартно называют теплое море почти весь год и большой выбор пакетных туров.

В то же время туристам нужно следить за ситуацией в регионе, правилами въезда, условиями страхования и перелета. Для стандартной туристической поездки может понадобиться виза или электронное разрешение. Обо всех этих важных нюансах следует уточнить на этапе бронирования тура у своего туроператора или обратиться за информацией на сайты таможни и посольства Египта в Украине.

Не только транзит: чем Польша и страны Балтии привлекают туристов

Польшу, Литву, Латвию и Эстонию в 2026 году украинцы выбирают как мощные логистические хабы, так и как самостоятельные туристические направления.

Через Варшаву, Катовице, Жешув, Гданьск, Ригу, Вильнюс и Таллинн путешественники летят в Турцию, Египет, Грецию, Испанию, Тунис и другие страны.

В то же время Польша и Балтика интересуют наших соотечественников как самостоятельные направления. В этих странах можно устроить себе короткие городские поездки, увидеть Балтийское море, посетить музеи и замки, спланировать гастрономические маршруты и отдохнуть в парках.

Такой формат подходит тем отдыхающим, у которых в запасе есть лишь несколько свободных дней, которые отказываются от дальних перелетов или имеют скромный бюджет.

При этом важно помнить о "правиле Шенгена": украинцы с биометрическим паспортом могут находиться в зоне до 90 дней в течение 180-дневного промежутка времени.

Дубай, Таиланд или Шри-Ланка: какие дальние направления выбирают украинские туристы

ОАЭ остаются направлением для тех, кто ищет теплый климат, современную инфраструктуру, высокий уровень сервиса и сочетание городского и пляжного отдыха.

Чаще всего украинцы выбирают Дубай, Абу-Даби, Шарджу и Рас-эль-Хайму. Эмираты удобны для зимнего и межсезонного отдыха, когда в Европе еще прохладно.

Среди азиатских направлений наши отдыхающие рассматривают:

Таиланд;

Вьетнам;

Индонезию;

Малайзию;

Китай;

Шри-Ланку.

По сравнению с другими, эти путешествия дороже и дольше, поэтому их чаще выбирают туристы с большим бюджетом или те, кто планирует отпуск на две-три недели.

Преимущество Азии — океан, другая культура и большой выбор маршрутов. Недостаток — сложная логистика, долгие перелеты, требования к документам и сезон дождей, который нужно проверять отдельно для каждой страны.

Какими странами Европы путешествуют отдыхающие из Украины

Среди европейских направлений популярными среди украинцев остаются:

Греция;

Болгария;

Черногория;

Албания;

Кипр;

Испания;

Италия;

Хорватия.

Греция привлекает островами, пляжами, экскурсиями и семейными отелями. Болгария уже десятилетия удерживает статус одного из самых доступных вариантов среди морских курортов. Тем более, что добраться до ее солнечных пляжей можно удобными автобусными турами.

Черногория и Албания интересны сочетанием морского отдыха, активности в горах, эстетических пейзажей для фотографий и видео на память об отпуске и относительно умеренными ценами на жилье и питание.

Испания, Италия и Хорватия, по словам туроператоров, относятся уже к более дорогому сегменту, но дают больше возможностей для культурного и гастрономического туризма.

Европа вообще удобна для украинцев своим разнообразием: за одну поездку можно успеть отдохнуть на пляже, искупаться в море, побывать на локальных экскурсиях, посетить музеи, попробовать местную кухню и сходить за покупками.

Но в случае с "европейским" отдыхом следует учесть, что в пик сезона цены на жилье и перелеты могут быть выше, а популярные направления — переполнены. Поэтому стоит бронировать заранее или выбирать гибкие даты.

Внутренний туризм: где отдохнуть в Украине летом 2026 года

Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине, люди не отказываются от локального отдыха, а даже отдают ему предпочтение перед всеми другими вариантами отпуска.

Как свидетельствуют исследования Ribas Hotels Group, Одесса и побережье в этом году будут безоговорочными лидерами отдыха среди внутренних туристических направлений. Такому отдыху отдают предпочтение 69,8%. Второе место в рейтинге самых популярных курортов среди украинцев занимают Карпаты. Им отдали предпочтение 52,8%. На третьем месте — Киевщина. Провести там свой летний отдых планируют 9,4% украинцев. Львов и Хмельнитчина набрали более скромные результаты. Поехать туда в свой летний отпуск хотят 7,5% и 1,9% соответственно.

В целом результаты опроса подтвердили тяготение украинцев к морю и горам как основным форматам летнего отдыха.

К слову, большинство из них в 2026 проведут свой отпуск с партнером или партнершей. Такой ответ дали 49,1% опрошенных. Также много наших соотечественников планируют отдых с детьми – 28,3% респондентов соответственно. Это свидетельствует о преимущественно семейном характере летнего отдыха. Самостоятельные путешествия остаются нишевым форматом: так отдыхать готовы лишь 6% украинцев.

Комфортные условия, локация и цена: что украинцы учитывают при выборе места отдыха

Украинцы при выборе места для летнего отдыха в первую очередь обращают внимание на комфортные условия проживания, локацию и выгодную цену.

Самым важным критерием для отдыхающих в 2026 году стали комфортные условия проживания. Этот фактор назвали 90,6% респондентов. На втором месте — локация. Ее важной при выборе места отдыха считают 81,8% опрошенных. Еще 76,3% респондентов обращают внимание на выгодную цену.

Менее приоритетными факторами оказались репутация заведения и наличие дополнительных услуг. Репутацию важной назвали 34% опрошенных, а дополнительные услуги — 30,2%. Экологичность при выборе места отдыха учитывают 15,1% респондентов. Наименьшее значение для большинства опрошенных имеют безопасность и возможность отдыха с крупными домашними животными: эти критерии набрали по 1,9%.

Прогулки на природе, пляж и кафе: какие активности украинцы выбирают для летнего отдыха

Самой популярной активностью во время летнего отдыха у отдыхающих, которые планируют провести весь отпуск в Украине, стали прогулки на природе. Их выбрали 71,7% опрошенных.

На втором месте — пляжный отдых, который интересует 67,9% опрошенных. Еще 62,3% респондентов отметили, что во время отдыха их интересуют рестораны и кафе.

Также значительным спросом пользуются спа-процедуры. Такой формат досуга выбрали 47,2% участников опроса. Экскурсии интересуют 22,6% респондентов.

Менее популярными оказались развлекательные и активные форматы досуга. Вечеринки и детские ивенты, хайкинг, картинг и шутинг, а также экстремальные виды спорта выбрали по 1,9% опрошенных.

Таким образом, украинцы во время летнего отдыха в этом году в первую очередь ориентируются на спокойные форматы досуга, природу, пляжный отдых и комфорт. В то же время экстремальные активности и развлекательные мероприятия остаются нишевыми интересами.

Что мешает украинцам выбирать место для отдыха

Главными барьерами при выборе места для летнего отдыха украинцы называют высокую цену, низкий уровень комфорта и неудачную локацию.

Согласно данным опроса Ribas Hotels Group, самым распространенным препятствием при выборе места для отдыха в 2026 году стала высокая цена. Этот фактор назвали 83% респондентов.

На втором месте — низкий уровень комфорта. Его как барьер отметили 75,5% опрошенных. Еще 62,3% респондентов указали на неудачную локацию.

Опасения по поводу безопасности остаются актуальными для значительной части украинцев. Этот фактор назвали 45,3% участников опроса, что ожидаемо в условиях военного времени.

Меньше всего среди перечисленных барьеров на выбор места для отдыха влияет отсутствие удобного транспорта. Ее отметили 15,1% респондентов.

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Как выбрать тур и на что обратить внимание отдыхающим в 2026 году

Первый важный критерий — логистика. Туроператоры советуют украинцам перед оплатой тура проанализировать его полный маршрут:

откуда выезд;

сколько времени длится дорога;

входит ли трансфер в стоимость тура;

где осуществляется посадка туристов;

есть ли ночные переезды;

сколько времени между прибытием в аэропорт и рейсом.

Если заранее не обратить на эти факторы своего внимания, на первый взгляд, дешевый тур может взлететь в цене вдвое и даже втрое. Ведь доплачивать придется за билеты до страны вылета, отель на одну ночь, багаж, питание в дороге и такси.

Второй критерий — условия бронирования. Нужно проверить:

можно ли изменить даты бронирования;

что будет в случае отмены рейса;

вернут ли за отмененное бронирование или рейс, который не состоялся, средства;

какая сумма штрафа предусмотрена за отказ от тура;

входит ли в стоимость тура страховка;

что именно покрывает страховой полис.

Особенно внимательно нужно читать условия относительно детей, багажа, трансферов и медицинской помощи за границей.

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Визовый режим и документы во время путешествия: что о них нужно знать

Перед зарубежной поездкой нужно проверить срок действия паспорта. Многие страны требуют, чтобы он был действителен еще несколько месяцев после даты въезда или выезда. Для стран Шенгенской зоны украинцы с биометрическим паспортом могут путешествовать без визы до 90 дней в течение 180 дней. Но безвиз не означает автоматическое право на въезд: пограничники могут попросить документы о бронировании жилья, обратный билет, страховку и подтверждение того, что турист имеет достаточно средств на счету.

Отметим, что в настоящее время для Турции действует безвизовый режим для краткосрочных поездок. Для Египта нужно заранее уточнять условия получения визы или электронного разрешения, так как правила могут отличаться в зависимости от курорта и маршрута. Для ОАЭ также следует проверять допустимый срок безвизового пребывания и требования к паспорту.

Если ребенок путешествует с одним из родителей или с другими сопровождающими, необходимо выяснить требования относительно согласия второго родителя и документов на ребенка.

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Бюджет и цены на туры в 2026 году

Бюджет путешествия в этом году зависит не только от страны и уровня отеля. На конечную сумму влияют сезон, город вылета, дорога, багаж, питание, трансфер, страховка, курс валют и дата бронирования.

Самые дешевые обычно автобусные туры в Болгарию, Черногорию или Турцию. Но путешественники, которые хотят поехать в них, проведут больше времени в дороге.

Турция и Египет остаются популярными благодаря прогнозируемой цене пакета.

Для внутреннего отдыха бюджет также сильно отличается. Усадьба в селе, отель в Буковеле, апартаменты в Одессе, термальный комплекс в Закарпатье или домик у Шацких озер — все это — разные уровни расходов. В среднем стоит рассчитывать не только проживание, но и питание, дорогу, экскурсии, бассейны, парковку и дополнительные услуги.

Так, наиболее агрессивный рост стоимости отдыха уже продемонстрировал Одесский регион. Он добавил в стоимости сразу 27%. Эксперты объясняют это тем, что спрос в регионе значительно превышает предложение, поэтому рынок соответственно реагирует на ситуацию.

В Закарпатье и Буковеле рост тарифов сдержаннее — всего 16%. Это связывают с более высокой конкуренцией на этих направлениях.

В то же время увеличение среднего тарифа частично объясняют также инфляцией. Поэтому реальный рост маржи — скромнее, чем может показаться, когда речь идет о номинальном измерении.

Также стоит принять во внимание, что раннее бронирование часто помогает сэкономить, но в условиях войны важно выбирать варианты с прозрачными условиями возврата средств.

Оптимальный подход — не гнаться только за самой низкой ценой, а сравнивать полную стоимость поездки. Стоит смотреть, что входит в тур, сколько реально продлится отдых без дороги, какие риски берет на себя турист и насколько направление соответствует цели поездки.

Напомним

Ранее мы писали о том, какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит.