Служба безопасности Украины обнародовала записи спецоперации, во время которой бойцы спецподразделения "Альфа" атаковали автомобильную часть незаконного сооружения ракетами-дронами "Паляница", пишет УНН.

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На видео видна серия попаданий в районе крепления металлических арок и мощные взрывы, после которых конструкции моста обрушились в воду.

В СБУ отметили, что это уже четвертая успешная операция против Крымского моста. россия годами называла его одним из наиболее защищенных объектов и использовала как символ своего присутствия в оккупированном Крыму.

"россия годами называла его одним из наиболее защищенных объектов и использовала как символ своего присутствия в оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

Напомним

Украина заявила о масштабном ударе по Крымскому мосту: обрушилась автомобильная арка, повреждена железная дорога. Движение по переправе остановили.