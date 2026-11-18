В Запорожской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Балабино
Киев • УНН
В Балабино объявили обязательную эвакуацию 80 семей с 85 детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Власти ищут жильё и помощь.
Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Балабино Запорожской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил глава областной военной администрации Михаил Семикин, пишет УНН.
Детали
По его словам, речь идет о 85 детях из 80 семей. Всего эвакуация касается 184 человек.
Семикин также заявил, что областные власти вместе с общинами и партнерами уже ищут жилье для семей и определяют, какую помощь они получат после переезда.
Важно не просто помочь людям уехать, а позаботиться о том, где они будут жить после эвакуации и какую поддержку получат. Этот вопрос сейчас решаем вместе с общинами и партнерами
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