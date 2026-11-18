Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Балабино Запорожской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил глава областной военной администрации Михаил Семикин, пишет УНН.

По его словам, речь идет о 85 детях из 80 семей. Всего эвакуация касается 184 человек.

Семикин также заявил, что областные власти вместе с общинами и партнерами уже ищут жилье для семей и определяют, какую помощь они получат после переезда.

Важно не просто помочь людям уехать, а позаботиться о том, где они будут жить после эвакуации и какую поддержку получат. Этот вопрос сейчас решаем вместе с общинами и партнерами