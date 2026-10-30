Лубинец призвал применять опыт эвакуации из Олешек

Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом

Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом

Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом

Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом