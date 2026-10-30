Лубинец призвал применять опыт эвакуации из Олешек
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец призвал использовать опыт гуманитарной миссии в Олешках для других эвакуаций. Он также поддержал регулярные договорённости о тишине.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает необходимым использовать опыт эвакуации людей из Олешек Херсонской области в других подобных ситуациях. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Надеемся, что будут еще такие гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп, и действительно важно, чтобы это было регулярным, чтобы на фронте было больше тишины, больше деэскалационных шагов
По словам Лубинца, опыт Олешек и совместной работы с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой показал, что такие договоренности позволяют реально помогать людям.
Контекст
Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".
Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.
Напомним
Украинская делегация вместе с эвакуированными в рамках гуманитарной миссии жителями временно оккупированных Олешек отправилась в Анапу.