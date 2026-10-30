Лубинец призвал применять опыт эвакуации из Олешек

$45.530.0650.680.09
ukenru
21:22 • 284 просмотра
В Польше разгорелся конфликт вокруг Конституционного трибунала — люди вышли на протестVideo
19:56 • 8254 просмотра
США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет для систем Patriot
Эксклюзив
19:07 • 11404 просмотра
Вакцинация против гриппа в Украине задерживается — в Минздраве назвали причины
18:24 • 11794 просмотра
Украина созывает Совбез ООН после гибели 20 человек в результате ударов рфVideo
16:36 • 20646 просмотра
Переговоры в Абу-Даби откроют путь к встрече Зеленского с путиным: в МИД раскрыли детали
30 октября, 14:55 • 26900 просмотра
Зеленский 31 октября посетит Турцию - офис Эрдогана
30 октября, 14:33 • 21963 просмотра
Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - АрахамияVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:30 • 15428 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесено 13 из 16 октябрьских заседаний
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 25246 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
30 октября, 11:58 • 19234 просмотра
Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
В Словакии возобновили расследование передачи Украине МиГ-2930 октября, 12:09 • 10953 просмотра
Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом30 октября, 14:14 • 17625 просмотра
В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки30 октября, 14:32 • 16792 просмотра
Европу не включат в трехстороннюю группу в Абу-Даби: в МИД раскрыли формат будущих переговоров16:44 • 12448 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto17:27 • 12778 просмотра
публикации
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto17:27 • 12795 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 25244 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 32560 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 34116 просмотра
Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги29 октября, 19:49 • 21756 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Давид Арахамия
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Олешки
Реклама
УНН Lite
Киноновинки недели: семь премьер, которые стоит увидеть на большом экранеVideo19:30 • 2620 просмотра
Форвард «Манчестер Сити» получил особое признание от Instagram — профиль игрока получил синий фон PhotoVideo18:04 • 4146 просмотра
В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки30 октября, 14:32 • 16800 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 25495 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 31888 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Микоян МиГ-29
Фильм
Сериал

Лубинец призвал применять опыт эвакуации из Олешек

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Дмитрий Лубинец призвал использовать опыт гуманитарной миссии в Олешках для других эвакуаций. Он также поддержал регулярные договорённости о тишине.

Лубинец призвал применять опыт эвакуации из Олешек

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает необходимым использовать опыт эвакуации людей из Олешек Херсонской области в других подобных ситуациях. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Надеемся, что будут еще такие гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп, и действительно важно, чтобы это было регулярным, чтобы на фронте было больше тишины, больше деэскалационных шагов

- говорится в его сообщении.

По словам Лубинца, опыт Олешек и совместной работы с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой показал, что такие договоренности позволяют реально помогать людям.

Контекст

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

Напомним

Украинская делегация вместе с эвакуированными в рамках гуманитарной миссии жителями временно оккупированных Олешек отправилась в Анапу.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мелания Трамп
Война в Украине
Давид Арахамия
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов