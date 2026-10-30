Лубінець закликав застосовувати досвід евакуації з Олешок
Київ • УНН
Дмитро Лубінець закликав використовувати досвід гуманітарної місії в Олешках для інших евакуацій. Він також підтримав регулярні домовленості про тишу.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає за необхідне застосування досвіду евакуації людей з Олешок Херсонської області у інших подібних ситуаціях. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
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Сподіваємось, що будуть ще такі гуманітарні місії під координацією Першої леді США Меланії Трамп, і дійсно важливо, щоб це було регулярним, щоб на фронті було більше тиші, більше деескалаційних кроків
За словами Лубінця, досвід Олешок і спільної роботи з російською уповноваженою з прав людини яною лантратовою показав, що такі домовленості дають змогу реально допомагати людям.
Контекст
Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".
Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.
Нагадаємо
Українська делегація разом з евакуйованими у межах гуманітарної місії жителями тимчасово окупованих Олешок вирушила до Анапи.