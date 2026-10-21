Єврокомісія хоче збільшити кількість криголамів у ЄС - для чого
Київ • УНН
Єврокомісія хоче розширити використання криголамів для підтримки судноплавства в північних регіонах ЄС. Терміни й фінансування не визначені.
Європейська комісія виступає за активніше використання криголамів країнами Європейського Союзу. Наразі відповідні спільні операції проводять у Фінляндії та Швеції. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.
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Криголами відіграють важливу роль у забезпеченні морського судноплавства в північних регіонах Європи, де взимку утворюється значний льодовий покрив.
Зокрема, у Ботнічній затоці працюють фінські та шведські криголами, які допомагають підтримувати рух суден у складних льодових умовах.
Співпраця Фінляндії та Швеції
Серед суден, які працюють у регіоні, – фінський криголам Fennica та шведський Ymer. Їхня діяльність демонструє можливості співпраці сусідніх держав у забезпеченні морської навігації.
Єврокомісія зацікавлена в ширшому використанні таких суден країнами ЄС. Водночас у повідомленні не уточнюється, скільки додаткових криголамів планують залучити.
Також наразі немає інформації про конкретні терміни реалізації ініціативи або обсяги можливого фінансування.
Подальші рішення щодо розвитку криголамного флоту залежатимуть від пропозицій Єврокомісії та домовленостей між державами-членами ЄС.
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