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УЕФА отказала сборной Украины по футзалу в минуте молчания на отборе к Евро-2026: как удалось обойти запрет

Киев • УНН

 • 752 просмотра

УЕФА отказала Украине в минуте молчания по погибшим в Сумах перед матчем с Румынией. Румыния поддержала Украину, и команды почтили память жертв во время игры.

УЕФА отказала сборной Украины по футзалу в минуте молчания на отборе к Евро-2026: как удалось обойти запрет

УЕФА, которая недавно почтила память умерших россиян, в том числе и футболиста алексея бугаева, который был ликвидирован ВСУ, отказала сборной Украины по футзалу в проведении минуты молчания в память о погибших жителях Сум от российской ракетной атаки 13 апреля перед матчем с Румынией в отборе к Евро-2026, передает УНН.

Детали

Вчера, 15 апреля, сборная Украины по футзалу завершила отбор на Евро-2026, победив в последнем матче сборную Румынии - 3:1. Румыния первой открыла счет, но украинская команда мгновенно отреагировала и после перерыва довела дело до победы.

До начала стартового свистка, комментатор сообщил, что Ассоциация футзала Украины хотела начать поединок с минуты молчания, но получила отказ от УЕФА.

Украина обратилась непосредственно к румынам, чтобы обойти этот запрет со стороны УЕФА. Соперники пошли навстречу "сине-желтым" - и минута молчания все же состоялась.

Команды почтили память погибших уже во время матча - сразу после первого розыгрыша мяча с центра поля.

Мы хотели почтить память погибших в страшном теракте. Честно говоря, болит сердце и душа. Румыны это все понимают и, не колеблясь, сразу же поддержали и сказали, что действительно очень важно, чтобы об этом знал весь мир. То, что происходит, - ужасно. Поэтому поблагодарим еще раз румын 

- сказал главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко.

Сборная Украины по футзалу разгромила сборную Кипра и вышла на Евро-202611.04.25, 22:10 • 7380 просмотров

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время заседания конгресса УЕФА произошел вопиющий случай. Перед началом заседания члены конгресса почтили память людей футбола, которые ушли из жизни в 2024 году.

В списке был и бывший футболист сборной россии алексей бугаев. В декабре 2024 года ВСУ ликвидировали алексея бугаева, который пошел воевать в Украину вместо отбывания 9,5 лет заключения. Ранее его задержали за наркотики и приговорили к колонии строгого режима.

Президент ФИФА надеется на возвращение россии в футбол: что говорят в УЕФА04.04.25, 02:55 • 6421 просмотр

Павел Башинский

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