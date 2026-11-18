ИИ выявил критическую уязвимость в Java, которая может угрожать финансовой системе
Киев • УНН
Calif заявил об уязвимости Java4Shell, способной выполнять нежелательные команды в памяти Java. Oracle выпустила критическое обновление.
Технологический стартап Calif, специализирующийся на поиске критических уязвимостей, с помощью искусственного интеллекта обнаружил ошибку в архитектуре языка программирования Java. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Модель OpenAI GPT-6, которая пока недоступна широкой публике, обнаружила уязвимость Java4Shell, позволявшую выполнять нежелательные команды в системе памяти Java.
По словам профессора информатики и ведущего исследователя ИИ Тоби Уолша, одной из главных задач языка Java является управление памятью и ее защита, что помогает обеспечивать безопасность веб-сервисов и корпоративных систем.
Язык программирования, созданный в 1995 году, превратился в «сердце современной экономики», отмечается в отчете исследователей Calif.
На Java работает почти вся критически важная инфраструктура — от банковского сектора и систем национальной безопасности до авиации и телекоммуникаций. Каждый раз, когда вы передаете информацию или входите в систему с помощью пароля, платформа, которой вы пользуетесь, скорее всего, опирается на программное обеспечение, написанное на языке Java.
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Компания Oracle, которой принадлежит Java, не подтвердила информацию об обнаружении ошибки, однако во вторник выпустила «критическое обновление», содержащее исправления уязвимостей безопасности. Би-би-си обратилась к Oracle за комментарием, но пока не получила ответа.
Уязвимость Java может повлиять на важные финансовые системы, в частности на данные клиентов и самой компании, сообщил изданию эксперт по кибербезопасности доктор Педрам Хаяти.
Только в Австралии почти каждый банк использует Java для управления критически важными данными о транзакциях, уточняет Хаяти.
Ранее тот же стартап Calif обнаружил две критические уязвимости в языке программирования PHP. Они затронули около 30 миллионов веб-сайтов.
21 октября разработчики выпустили исправление и рекомендовали обновить сайты. На фоне сообщений об уязвимостях ряд компаний и государственных учреждений в Европе временно отключили свои сайты в качестве меры предосторожности.
Как отмечает Уолш, инциденты с Java и PHP похожи. Критические ошибки в PHP оставались необнаруженными более десяти лет.
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