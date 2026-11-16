Apple запускает новое приложение для изучения использования ИИ для здоровья

Крупные лаборатории ИИ, такие как OpenAI и Anthropic, сделали ставку на создание чат-ботов, способных отвечать на вопросы, связанные со здоровьем, с помощью специализированных функций. Apple запускает новое исследование, чтобы понять, как люди используют ИИ в сфере здравоохранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на TechCrunch.

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Но компания, пишет издание, пока не следует примеру других стартапов в области ИИ; она хочет изучить, как клинически обоснованные ответы могут помочь людям.

Производитель iPhone сотрудничает с компанией OpenEvidence, специализирующейся на ИИ в сфере здравоохранения, для запуска нового приложения для исследования. Apple приглашает пользователей в США старше 21 года, которые используют iPhone 15 или более позднюю модель и работают на iOS 26 или более поздней версии с включённой функцией Apple Intelligence. Компания планирует провести это исследование с участием до 200 000 человек в течение более 12 месяцев.

Новое приложение позволит пользователям задавать вопросы, связанные со здоровьем, как это делается в ChatGPT или Claude, получая ответы, основанные на клинических данных из таких источников, как The New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association и Nature. Apple заявила, что программа будет стремиться давать упрощённые ответы на повседневные медицинские вопросы. Пользователи смогут оценивать эти ответы и оставлять отзывы о них; им также будет предложено участвовать в ежемесячных опросах.

Источник: Apple

Участники могут делиться данными из HealthKit, такими как частота сердечных сокращений в состоянии покоя, активность, сон или результаты анализов, чтобы получать более персонализированные и целенаправленные рекомендации от программы. Компания заявила, что приложение также может помочь лучше подготовить участников к визиту к врачу и направлять пользователей к конкретным специалистам для получения ответов на вопросы о здоровье.

Apple уточнила, что данные будут обезличены перед отправкой защищённому стороннему облачному провайдеру и не будут использоваться для обучения каких-либо моделей ИИ. Компания заявила, что OpenEvidence удаляет данные запроса и ответа через 24 часа.

"В Apple мы считаем, что ответственные инновации начинаются с научной строгости и клинической основы. Здоровье — это глубоко личное дело, и проведение специального исследования — самый продуманный способ понять, как люди взаимодействуют с медицинским ИИ, понимают его и оценивают в повседневной жизни", — заявила в своём обращении Сумбул Десаи, доктор медицинских наук, вице-президент Apple по вопросам здоровья и фитнеса, добавив: "Выводы этого исследования помогут продвинуть более широкую научную дискуссию и гарантировать, что по мере развития технологий мы продолжим создавать надёжные инструменты, которые действительно поддерживают людей, где бы они ни находились на пути к здоровью".

Программа доступна для загрузки пользователям из США с 16 ноября. Пока неясно, планирует ли Apple выпускать приложение Health или Siri с поддержкой ИИ. Как указывает издание, потенциал огромен — ранее в этом году OpenAI сообщила, что пользователи задают более 300 миллионов вопросов, связанных со здоровьем, еженедельно.

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