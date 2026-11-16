Apple запускає новий додаток для вивчення використання ШІ для здоров'я

Великі ШІ-лабораторії, такі як OpenAI та Anthropic, зробили ставку на створення чат-ботів, здатних відповідати на запитання, пов'язані зі здоров'ям, за допомогою спеціалізованих функцій. Apple запускає нове дослідження, щоб зрозуміти, як люди використовують ШІ в охороні здоров'я. Про це УНН пише з посиланням на TechCrunch.

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Але компанія, пише видання, поки не наслідує приклад інших стартапів в області ШІ; вона хоче вивчити, як клінічно обґрунтовані відповіді можуть допомогти людям.

Виробник iPhone співпрацює з компанією OpenEvidence, що спеціалізується на ШІ в охороні здоров'я, для запуску нового додатка для дослідження. Apple запрошує користувачів у США старше 21 року, які використовують iPhone 15 або пізнішої моделі та працюють під керуванням iOS 26 або пізнішої версії з увімкненою функцією Apple Intelligence. Компанія планує провести це дослідження за участю до 200 000 осіб протягом понад 12 місяців.

Новий додаток дозволить користувачам ставити запитання, пов'язані зі здоров'ям, як це робиться в ChatGPT або Claude, отримуючи відповіді, засновані на клінічних даних з таких джерел, як The New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association та Nature. Apple заявила, що програма буде прагнути давати спрощені відповіді на повсякденні медичні запитання. Користувачі зможуть оцінювати ці відповіді та залишати відгуки про них; їм також буде запропоновано брати участь у щомісячних опитуваннях.

Джерело: Apple

Учасники можуть ділитися даними з HealthKit, такими як частота серцевих скорочень у стані спокою, активність, сон або результати аналізів, щоб отримувати більш персоналізовані та цілеспрямовані рекомендації від програми. Компанія заявила, що додаток також може допомогти краще підготувати учасників до візиту до лікаря та направляти користувачів до конкретних фахівців для отримання відповідей на запитання щодо здоров'я.

Apple уточнила, що дані будуть анонімізовані перед відправкою до захищеного стороннього хмарного провайдера і не будуть використовуватися для навчання будь-яких ШІ-моделей. Компанія заявила, що OpenEvidence видаляє дані запиту та відповіді через 24 години.

"У Apple ми вважаємо, що відповідальні інновації починаються з наукової суворості та клінічної основи. Здоров'я – це глибоко особиста справа, і проведення спеціального дослідження – це найбільш продуманий спосіб зрозуміти, як люди взаємодіють із медичним ШІ, розуміють його та оцінюють у повсякденному житті", – заявила у своїй заяві Сумбул Десаї, доктор медичних наук, віцепрезидент Apple з питань здоров'я та фітнесу, додавши: "Висновки цього дослідження допоможуть просунути ширшу наукову дискусію та гарантувати, що з розвитком технологій ми продовжуватимемо створювати надійні інструменти, які справді підтримують людей, де б вони не знаходилися на шляху до здоров'я".

Програма доступна для завантаження користувачам зі США з 16 листопада. Поки що неясно, чи планує Apple випускати додаток Health або Siri з підтримкою ШІ. Як вказує видання, потенціал величезний – раніше цього року OpenAI повідомила, що користувачі задають понад 300 мільйонів питань, пов'язаних зі здоров'ям щотижня.

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