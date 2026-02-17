Нападник "Колоса" Данило Колесник побив працівника ТЦК і був відсторонений від команди

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
14:26 • 3546 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 10816 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 13947 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 15044 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 17533 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 23825 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33474 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44605 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52706 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38989 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
75%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"17 лютого, 06:12 • 22161 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17 лютого, 06:14 • 24074 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 20281 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб11:03 • 10151 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 11886 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 20321 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 38950 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 48476 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 69024 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 73459 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Музикант
Рустем Умєров
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 11931 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 8576 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 24691 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 22382 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 25411 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Фільм
Опалення

Нападник "Колоса" Данило Колесник побив працівника ТЦК і був відсторонений від команди

Київ • УНН

 • 168 перегляди

24-річний нападник "Колоса-2" Данило Колесник побив працівника ТЦК, після чого клуб звільнив його. Відео інциденту поширилося в мережі, викликавши вибачення від ФК "Колос".

Нападник "Колоса" Данило Колесник побив працівника ТЦК і був відсторонений від команди

24-річний нападник другої команди ФК "Колос" Данило Колесник опинився в центрі гучного інциденту. Мережі нині активно розповсюджується ролик, на якому видно, як футболіст б’є працівника ТЦК. Клуб швидко відреагував на скандальне відео та вже приніс свої вибачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву ФК "Колос".

Деталі

Згодом відео, на якому видно, як Колесник б’є працівника ТЦК, було видалено із сторінки гравця. Ба більше, його акаунт в Instagram, де було розповсюджено відео, став приватним.

Однак це відео користувачі інтернету встигли розповсюдити в інших соцмережах.

Увага, відео 18+!!!

До речі, Колесник через свій вік поки не підлягає призову. У зв’язку із ситуацією, ковалівський "Колос" висловив офіційну позицію по своєму гравцю. До речі, за другу команду ("Колос-2") Колесник провів 16 матчів у сезоні, в яких зміг забити 6 голів.

Реакція клубу

Футбольний клуб "Колос" і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими, через інцидент за участі гравця команди "Колос-2" Данила Колесника та співробітника ТЦК. На даний момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі і сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2". ФК "Колос" принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових

- повідомляється у офіційній заяви клубу у Facebook.

Реакція ТЦК

За своїми антропометричними даними нападник другої команди Колоса (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом

- написали на сторінці Київського обласного ТЦК.

Там також додали, що ФК "Колос" прийняв рішення звільнити Данила Колесника.

Додатково

Це не перший скандальний епізод у кар’єрі футболіста. Під час тренувального збору ФК "Минай" у Туреччині у 2022 році Данило брав участь у конфлікті з гравцями російського клубу "Шиннік". Тоді бійка виникла після того, як російські футболісти нагрубили прибиральниці готелю, і Колесник разом із командою заступився за персонал.

Данило Колесник народився у 2001 році та виступає на позиції центрального нападника. До "Колоса" він грав за "Минай", "Лівий Берег" і ВПК-Агро.

Нагадаємо

12 квітня 2025 року поліція в Києві зупинила відомого екс-футболіста "Динамо" Олександра Алієва. Він скоїв ПДР та лаявся з патрульними. Він відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, а його супутниця залізла на службове авто правоохоронців.

Станіслав Кармазін

СуспільствоСпортПодії
Соціальна мережа
Мобілізація
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
ФК «Динамо» Київ
Туреччина
Київ