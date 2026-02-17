Нападник "Колоса" Данило Колесник побив працівника ТЦК і був відсторонений від команди

24-річний нападник другої команди ФК "Колос" Данило Колесник опинився в центрі гучного інциденту. Мережі нині активно розповсюджується ролик, на якому видно, як футболіст б’є працівника ТЦК. Клуб швидко відреагував на скандальне відео та вже приніс свої вибачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву ФК "Колос".

Деталі

Згодом відео, на якому видно, як Колесник б’є працівника ТЦК, було видалено із сторінки гравця. Ба більше, його акаунт в Instagram, де було розповсюджено відео, став приватним.

Однак це відео користувачі інтернету встигли розповсюдити в інших соцмережах.

Увага, відео 18+!!!

До речі, Колесник через свій вік поки не підлягає призову. У зв’язку із ситуацією, ковалівський "Колос" висловив офіційну позицію по своєму гравцю. До речі, за другу команду ("Колос-2") Колесник провів 16 матчів у сезоні, в яких зміг забити 6 голів.

Реакція клубу

Футбольний клуб "Колос" і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими, через інцидент за участі гравця команди "Колос-2" Данила Колесника та співробітника ТЦК. На даний момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі і сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2". ФК "Колос" принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових - повідомляється у офіційній заяви клубу у Facebook.

Реакція ТЦК

За своїми антропометричними даними нападник другої команди Колоса (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом - написали на сторінці Київського обласного ТЦК.

Там також додали, що ФК "Колос" прийняв рішення звільнити Данила Колесника.

Додатково

Це не перший скандальний епізод у кар’єрі футболіста. Під час тренувального збору ФК "Минай" у Туреччині у 2022 році Данило брав участь у конфлікті з гравцями російського клубу "Шиннік". Тоді бійка виникла після того, як російські футболісти нагрубили прибиральниці готелю, і Колесник разом із командою заступився за персонал.

Данило Колесник народився у 2001 році та виступає на позиції центрального нападника. До "Колоса" він грав за "Минай", "Лівий Берег" і ВПК-Агро.

Нагадаємо

