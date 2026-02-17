Нападающий "Колоса" Даниил Колесник избил сотрудника ТЦК и был отстранен от команды

24-летний нападающий второй команды ФК "Колос" Даниил Колесник оказался в центре громкого инцидента. В сетях сейчас активно распространяется ролик, на котором видно, как футболист бьет сотрудника ТЦК. Клуб быстро отреагировал на скандальное видео и уже принес свои извинения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ФК "Колос".

Детали

Впоследствии видео, на котором видно, как Колесник бьет сотрудника ТЦК, было удалено со страницы игрока. Более того, его аккаунт в Instagram, где было распространено видео, стал приватным.

Однако это видео пользователи интернета успели распространить в других соцсетях.

Внимание, видео 18+!!!

Кстати, Колесник из-за своего возраста пока не подлежит призыву. В связи с ситуацией, ковалевский "Колос" выразил официальную позицию по своему игроку. Кстати, за вторую команду ("Колос-2") Колесник провел 16 матчей в сезоне, в которых смог забить 6 голов.

Реакция клуба

Футбольный клуб "Колос" и лично президент клуба Андрей Засуха приносит извинения перед украинским сообществом и в частности нашими военными, из-за инцидента с участием игрока команды "Колос-2" Даниила Колесника и сотрудника ТЦК. На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды "Колос-2". ФК "Колос" принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо против кого оно направлено, а тем более против украинских военных - сообщается в официальном заявлении клуба в Facebook.

Реакция ТЦК

По своим антропометрическим данным нападающий второй команды Колоса (в первую он не пробился) вполне подходит для десантно-штурмовых войск. А почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом - написали на странице Киевского областного ТЦК.

Там также добавили, что ФК "Колос" принял решение уволить Даниила Колесника.

Дополнительно

Это не первый скандальный эпизод в карьере футболиста. Во время тренировочного сбора ФК "Минай" в Турции в 2022 году Даниил участвовал в конфликте с игроками российского клуба "Шинник". Тогда драка возникла после того, как российские футболисты нагрубили уборщице отеля, и Колесник вместе с командой заступился за персонал.

Даниил Колесник родился в 2001 году и выступает на позиции центрального нападающего. До "Колоса" он играл за "Минай", "Левый Берег" и ВПК-Агро.

Напомним

12 апреля 2025 года полиция в Киеве остановила известного экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева. Он совершил ПДД и ругался с патрульными. Он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, а его спутница залезла на служебное авто правоохранителей.