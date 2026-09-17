Во Львовской области произошёл взрыв возле ТЦК, ранен военнослужащий

В Николаеве, что во Львовской области, произошёл взрыв возле здания ТЦК, ранение получил военнослужащий, его госпитализировали, передаёт УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Детали

Сегодня, около 16:30, возле входа в здание Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошёл взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы.

Взрыв в ТЦК в Одессе: один человек погиб, один ранен

В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого — средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Призываем граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников.

В Коломыйском ТЦК произошел взрыв, СБУ расследует теракт