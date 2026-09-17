Во Львовской области произошёл взрыв возле ТЦК, ранен военнослужащий

$44.600.0451.450.06
ukenru
02:25 • 13817 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
17 сентября, 22:40 • 18557 просмотра
Российская атака полностью разрушила торговый центр в Запорожье — новые кадры последствийPhotoVideo
17 сентября, 20:28 • 17452 просмотра
Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц
17 сентября, 17:01 • 38661 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие
Эксклюзив
17 сентября, 16:09 • 26944 просмотра
Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда
17 сентября, 15:38 • 21581 просмотра
Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображеноPhotoVideo
Эксклюзив
17 сентября, 15:33 • 18274 просмотра
Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше
17 сентября, 14:39 • 30743 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения
17 сентября, 14:28 • 13703 просмотра
Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненыхVideo
17 сентября, 14:07 • 11915 просмотра
До 12 лет за решёткой за создание "кол-центров" — закон вступит в силу в пятницу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.2м/с
87%
748мм
Популярные новости
россияне ударили по торговому центру в Запорожье — вспыхнул масштабный пожарVideo17 сентября, 20:38 • 2876 просмотра
Война в Украине ведёт мир к Третьей мировой — премьер-министр Чехии17 сентября, 21:04 • 5416 просмотра
Удар БПЛА по Киеву: ранен мужчина, повреждено здание17 сентября, 21:35 • 4598 просмотра
Зеленский: Китай может остановить войну, но больше на стороне РФ17 сентября, 22:07 • 7172 просмотра
"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн17 сентября, 23:12 • 6418 просмотра
публикации
НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики17 сентября, 17:28 • 30351 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие17 сентября, 17:01 • 38668 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения17 сентября, 14:39 • 30744 просмотра
Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца Photo17 сентября, 11:17 • 36974 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
17 сентября, 07:57 • 53118 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 55698 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 59309 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 52887 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 51411 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 55286 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot
Бильд
Техника

Во Львовской области произошёл взрыв возле ТЦК, ранен военнослужащий

Киев • УНН

 • 2844 просмотра

Возле Стрыйского районного ТЦК в Николаеве произошёл взрыв неизвестного устройства. Военнослужащего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Во Львовской области произошёл взрыв возле ТЦК, ранен военнослужащий

В Николаеве, что во Львовской области, произошёл взрыв возле здания ТЦК, ранение получил военнослужащий, его госпитализировали, передаёт УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Детали

Сегодня, около 16:30, возле входа в здание Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошёл взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы.

Взрыв в ТЦК в Одессе: один человек погиб, один ранен21.11.25, 15:53 • 3337 просмотров

В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого — средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Призываем граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников.

В Коломыйском ТЦК произошел взрыв, СБУ расследует теракт18.02.26, 12:48 • 5361 просмотр

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Взрывы
ТЦК и СП
Львовская область