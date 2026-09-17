Во Львовской области произошёл взрыв возле ТЦК, ранен военнослужащий
Киев • УНН
Возле Стрыйского районного ТЦК в Николаеве произошёл взрыв неизвестного устройства. Военнослужащего госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Николаеве, что во Львовской области, произошёл взрыв возле здания ТЦК, ранение получил военнослужащий, его госпитализировали, передаёт УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.
Детали
Сегодня, около 16:30, возле входа в здание Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошёл взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы.
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В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого — средней тяжести.
На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Призываем граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников.
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