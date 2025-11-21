Взрыв в ТЦК в Одессе: один человек погиб, один ранен
Киев • УНН
В Одесском районном ТЦК 21 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и еще один получил ранения.
В пятницу, 21 ноября, в одном из районных ТЦК в Одессе произошел взрыв, погиб человек, еще один человек получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.
Детали
Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один - ранен. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали позже
Напомним
Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих ТЦК и ВЛК за нарушение мобилизации и медосмотра. Законопроект предусматривает лишение свободы до 8 лет за нарушения в условиях военного положения.
Также УНН сообщает, что в Деснянском районе Киева недавно произошел инцидент вокруг ТЦК. Он сопровождался выстрелами из оружия.