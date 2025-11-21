Вибух в ТЦК в Одесі: одна людина загинула, одна поранена
Київ • УНН
В Одеському районному ТЦК 21 листопада стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина та ще одна отримала поранення.
Деталі
Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна - поранена. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються. Деталі згодом
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалив законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації та медогляду. Законопроект передбачає позбавлення волі до 8 років за порушення в умовах воєнного стану.
Також УНН повідомляє, що у Деснянському районі Києва нещодавно стався інцидент навколо ТЦК. Він супроводжувався пострілами зі зброї.