США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Вибух в ТЦК в Одесі: одна людина загинула, одна поранена

Київ • УНН

В Одеському районному ТЦК 21 листопада стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина та ще одна отримала поранення.

Вибух в ТЦК в Одесі: одна людина загинула, одна поранена

У п’ятницю, 21 листопада, в одному з районних ТЦК в Одесі стався вибух, загинула людина, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Одеській області.

Деталі

Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна - поранена. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються. Деталі згодом

- заявили в поліції.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалив законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації та медогляду. Законопроект передбачає позбавлення волі до 8 років за порушення в умовах воєнного стану.  

Також УНН повідомляє, що у Деснянському районі Києва нещодавно стався інцидент навколо ТЦК. Він супроводжувався пострілами зі зброї.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
ТЦК та СП
Національна поліція України
Одеса