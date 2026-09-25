СБУ задержала агента фсб, который готовил удар по производству БПЛА
Киев • УНН
Житель Львовской области передавал фсб координаты производства дронов для подготовки ракетного удара. Ему грозит пожизненное заключение.
Военная контрразведка СБУ разоблачила корректировщика фсб. Им оказался завербованный врагом житель Львовской области, который работал на производстве беспилотных систем Сил обороны на западе Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Детали
По данным следствия, фигурант должен был навести ракетный удар россиян по этому объекту, чтобы навредить бесперебойным поставкам ударных и разведывательных БПЛА для украинских защитников.
Чтобы выполнить агентурное задание, фигурант пытался "слить" фсб геолокации административных, производственных и складских помещений потенциальной "цели". Также враг надеялся получить от "крота" информацию о времени пребывания на режимном объекте наибольшего количества людей. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили замысел врага и задержали агента
Во время обысков после задержания у фигуранта обнаружили и изъяли планшет, который он скрытно использовал для получения и передачи разведданных, а также для связи с куратором от фсб. Следствие установило, что он был завербован российской спецслужбой через Телеграм-канал по поиску "легких" заработков.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала двух подозреваемых во взрыве возле ТЦК и СП в Николаеве Стрыйского района Львовской области.