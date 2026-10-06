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В Киеве в ходе совместной с ФБР операции задержали администратора Telegram-канала - в чем его подозревают

Киев • УНН

 • 2276 просмотра

СБУ и ФБР задержали киевлянина, которого подозревают в призывах к терактам и распространении инструкций по изготовлению взрывчатки. Канал заблокировали.

В Киеве в ходе совместной с ФБР операции задержали администратора Telegram-канала - в чем его подозревают

В Киеве задержали основателя и администратора Telegram-канала, которого подозревают в призывах подписчиков к совершению терактов. Операцию провели СБУ и ФБР США. Об этом 6 октября сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора СБУ во взаимодействии с ФБР США разоблачила и задержала в Киеве основателя и администратора экстремистского Telegram-канала. Он призывал подписчиков к совершению терактов и распространял инструкции по изготовлению взрывных устройств

- сообщили в ОГП.

Детали

По данным следствия, в 2025–2026 годах мужчина создал канал, через который публично призывал к совершению терактов против гражданских лиц и правоохранителей в Украине и странах-партнерах. Также он публиковал материалы и видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и опасных веществ.

"В своей квартире подозреваемый оборудовал "исследовательскую лабораторию", где синтезировал химические взрывчатые вещества для снаряжения самодельных бомб. Он также предоставлял подписчикам инструкции по использованию электродетонаторов, сборке взрывных систем и других компонентов самодельных устройств. Во время обыска по месту жительства задержанного изъято около 10 кг взрывчатки, 6 взрывных устройств, 200 патронов, электродетонаторы заводского и кустарного производства, химические взрывчатые и ядовитые вещества, а также оборудование для их синтеза. Кроме того, изъята компьютерная техника с доказательствами создания и администрирования Telegram-канала", – говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258-2 и ч. 1 ст. 263 УК Украины — публичные призывы к совершению террористического акта и незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

"По ходатайству прокурора подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Telegram-канал заблокирован", – говорится в сообщении.

Напомним

Военная контрразведка СБУ разоблачила корректировщика фсб. Им, по данным правоохранителей, оказался завербованный врагом житель Львовской области, который работал на производстве беспилотных систем Сил обороны на западе Украины.

Алла Киосак

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