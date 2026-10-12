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У Польщі затримали студента з України, якого підозрюють у підготовці вбивства

Київ • УНН

 • 1984 перегляди

У Любліні затримали 21-річного українця, якого підозрюють у підготовці расистського вбивства випадкової людини. Суд арештував його на три місяці.

У Польщі затримали студента з України, якого підозрюють у підготовці вбивства

У польському Любліні затримали 21-річного громадянина України, якого підозрюють у підготовці до вбивства випадкової людини з мотивів расової ненависті. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.

Деталі

Йдеться про 21-річного Ярослава Ф. Йому висунули звинувачення в підготовці до вбивства з мотивів расової ненависті. Загрожує до 15 років ув'язнення.

Заяву до правоохоронців подало керівництво Люблінського католицького університету після тривожних сигналів від слухачок семінару про агресивні й екстремістські висловлювання одного зі студентів.

За даними слідства, на заняттях чоловік вихваляв расистські злочини й казав, що хоче вбивати випадкових людей у межах челенджу "кривава п'ятниця". Він також намагався схилити до цього одну зі студенток.

У нього було три ножі: один він носив із собою, ще два, для метання, зберігав удома.

Підозрюваний мотивував себе до вчинення злочину, переглядаючи шокуючі матеріали в застосунку Telegram. Попередній аналіз двох телефонів і ноутбука показав, що він шукав у мережі матеріали про тортури та завдавання болю

- заявили у прокуратурі.

Там додали, що чоловік пропонував іншій особі разом убити людину й дати для цього ніж.

Слідчі наголосили, що план зірвала швидка реакція університету та поліції. Чоловіка затримали під час роботи таксистом.

Підозрюваний провину не визнав і оскаржує висновки слідства. Раніше він не лікувався в психіатра, а серед студентів вважався тихим і спокійним. Суд арештував його на три місяці.

Речник університету Войцех Андрусевич повідомив PAP, що затриманий вивчає кримінологію, а ректор дозволив поліції зайти до його кімнати в гуртожитку. Університет, за словами речника, співпрацює з поліцією заради безпеки студентів.

Пам'ятаймо також про молодих, розгублених у житті людей на кшталт цього затриманого. Сьогодні, на жаль, ті, хто здається загрозою і є загрозою для інших, потребують також миті уваги з нашого боку та розуміння того, що сталося в їхньому житті. Закликаємо не обмежуватися звинуваченнями та не загострювати міжлюдські стосунки. Подумаймо разом, як розв'язати проблеми молодих людей

- наголосив Андрусевич.

Напади у школах в Остроленці та Лесчиодолі-Новінах

У початковій школі в Лесчиодолі-Новінах (Мазовецьке воєводство) 15-річний підліток напав на трьох осіб, серед яких була 37-річна працівниця закладу. Жінка померла.

Раніше в Комплексі професійних шкіл № 4 в Остроленці 19-річний юнак напав із ножем на дев’ятьох осіб, зокрема п’ятьох учнів і двох учителів. Він також мав рюкзак із саморобною вибухівкою.

Поліцейські також запобігли ймовірному нападу в школі в Серпці. Затриманому 17-річному підлітку, який погрожував, що "зробить щось погане", висунули обвинувачення та заарештували на два місяці.

У Польщі затримали 76 осіб після нападів у навчальних закладах10.10.26, 13:38 • 15751 перегляд

Ольга Розгон

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