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В Польше задержали студента из Украины, которого подозревают в подготовке убийства

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

В Люблине задержали 21-летнего украинца, которого подозревают в подготовке расистского убийства случайного человека. Суд арестовал его на три месяца.

В Польше задержали студента из Украины, которого подозревают в подготовке убийства

В польском Люблине задержали 21-летнего гражданина Украины, которого подозревают в подготовке к убийству случайного человека по мотивам расовой ненависти. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

Детали

Речь идет о 21-летнем Ярославе Ф. Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству по мотивам расовой ненависти. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Заявление в правоохранительные органы подало руководство Люблинского католического университета после тревожных сигналов от слушательниц семинара об агрессивных и экстремистских высказываниях одного из студентов.

По данным следствия, на занятиях мужчина восхвалял расистские преступления и говорил, что хочет убивать случайных людей в рамках челленджа «кровавая пятница». Он также пытался склонить к этому одну из студенток.

У него было три ножа: один он носил с собой, еще два, предназначенных для метания, хранил дома.

Подозреваемый мотивировал себя на совершение преступления, просматривая шокирующие материалы в приложении Telegram. Предварительный анализ двух телефонов и ноутбука показал, что он искал в сети материалы о пытках и причинении боли

- заявили в прокуратуре.

Там добавили, что мужчина предлагал другому человеку вместе убить человека и дать ему для этого нож.

Следователи подчеркнули, что план сорвала быстрая реакция университета и полиции. Мужчину задержали во время работы таксистом.

Подозреваемый вину не признал и обжалует выводы следствия. Ранее он не лечился у психиатра, а среди студентов считался тихим и спокойным. Суд арестовал его на три месяца.

Пресс-секретарь университета Войцех Андрусевич сообщил PAP, что задержанный изучает криминологию, а ректор разрешил полиции войти в его комнату в общежитии. Университет, по словам пресс-секретаря, сотрудничает с полицией ради безопасности студентов.

Давайте также помнить о молодых людях, растерянных в жизни, таких как этот задержанный. Сегодня, к сожалению, те, кто кажется угрозой и является угрозой для других, также нуждаются в минуте внимания с нашей стороны и понимании того, что произошло в их жизни. Призываем не ограничиваться обвинениями и не обострять отношения между людьми. Давайте вместе подумаем, как решить проблемы молодых людей

- подчеркнул Андрусевич.

Нападения в школах в Остроленке и Лесёдоле-Новинах

В начальной школе в Лесёдоле-Новинах (Мазовецкое воеводство) 15-летний подросток напал на трех человек, среди которых была 37-летняя сотрудница учреждения. Женщина умерла.

Ранее в Комплексе профессиональных школ № 4 в Остроленке 19-летний юноша напал с ножом на девятерых человек, в частности на пятерых учеников и двух учителей. У него также был рюкзак с самодельным взрывным устройством.

Полицейские также предотвратили вероятное нападение в школе в Серпце. Задержанному 17-летнему подростку, который угрожал, что «сделает что-то плохое», предъявили обвинение и арестовали на два месяца.

В Польше задержали 76 человек после нападений в учебных заведениях10.10.26, 13:38 • 15746 просмотров

Ольга Розгон

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