Просив інтимні фото, а потім погрожував убивством - в Одесі чоловіка підозрюють в сексуальній експлуатації маленьких дівчат

Майже два роки 38-річний одесит, за даними слідства, цілеспрямовано шукав в інтернеті дівчат віком 10–11 років, надсилав їм власні оголені фото та просив їх інтимні фото та відео, погрожував і шантажував. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, жертвами його протиправних дій стали семеро малолітніх: двом дівчатам було по 10 років, ще п’ятьом - по 11, передає УНН.

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Одеська обласна прокуратура повідомила чоловіку про підозру у вербуванні малолітніх для сексуальної експлуатації, розбещенні дітей, виготовленні, зберіганні та розповсюдженні порнографічного контенту, а також у примушуванні дітей до участі у його створенні.

Слідство встановило, що з вересня 2024 року до липня 2026 року підозрюваний, перебуваючи в Одесі, реєструвався на різних онлайн-платформах для спілкування та шукав саме малолітніх дівчат.

Після знайомства він переводив спілкування у Telegram, де листувався та телефонував дітям. Поступово розмови набували сексуального характеру.

За версією слідства, чоловік надсилав дітям власні оголені фото та схиляв їх надсилати йому інтимні фото і відео. Для цього він використовував психологічний тиск, шантаж та погрози, зокрема погрожував убивством.

Слідство вважає, що, користуючись віком, психологічною незрілістю та довірливістю дітей, підозрюваний залучав їх до створення порнографічного контенту. Частину отриманих матеріалів він надалі поширював серед інших малолітніх.

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Щодо більшості потерпілих правоохоронці встановили не один, а кілька епізодів протиправних дій.

Крім того, за даними слідства, чоловік систематично отримував в інтернеті доступ до дитячої порнографії, завантажував такі матеріали та зберігав їх.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 2, 3 ст. 301, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України. Прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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