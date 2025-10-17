На Харківщині чоловіка засудили до 8 років за розбещення дітей та створення порнографії з ними

$41.640.12
14:20 • 1800 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 6404 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Ексклюзив
11:59 • 11096 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 10755 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 13840 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20247 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 45855 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28583 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 59098 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61543 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг17 жовтня, 07:12 • 11852 перегляди
Аварійні відключення світла охопили Київ та 12 областей - Укренерго17 жовтня, 07:12 • 5776 перегляди
Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось17 жовтня, 07:36 • 4140 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго17 жовтня, 07:42 • 26204 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 10800 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 45856 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 72839 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 101689 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 69283 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 93148 перегляди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Німеччина
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 10851 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 50473 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 98715 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 75271 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 76451 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Financial Times
Північний потік

На Харківщині чоловіка засудили до 8 років за розбещення дітей та створення порнографії з ними

Київ • УНН

 • 266 перегляди

На Харківщині 59-річного чоловіка засудили до 8 років ув'язнення за розпусні дії щодо двох 11-річних дівчат та створення порнографічних матеріалів. Він також отримав трирічну заборону на діяльність, пов'язану з дітьми.

На Харківщині чоловіка засудили до 8 років за розбещення дітей та створення порнографії з ними

Суд у Харківській області виніс вирок 59-річному чоловіку, який вчинив розпусні дії щодо двох малолітніх дівчат та створив порнографічні матеріали за їх участю. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Зловмиснику призначили 8 років ув’язнення та заборону обіймати посади або займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням чи дозвіллям дітей, терміном на три роки.

Розбещував та зґвалтував малолітню сестру: на Львівщині чоловік отримав 10 років в'язниці16.10.25, 15:03 • 2796 переглядiв

Прокурори довели, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив розпусні дії щодо двох 11-річних дівчат, які прийшли до його дому погратися з онуками. Користуючись відсутністю дорослих, він діяв умисно, розуміючи протиправність своїх дій. Припинив лише тоді, коли додому повернулася його дружина, а потерпілі змогли втекти 

– повідомили в ОГП.

Після цього засуджений за допомогою комп’ютерних програм створив порнографічні зображення за участю себе та дітей і зберігав їх на мобільному телефоні.

В суді чоловік визнав свою провину. Вирок ухвалено Лозівським міськрайонним судом Харківської області, наразі триває строк на апеляційне оскарження. Після набрання вироком законної сили його дані буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної дівчинки: чоловік отримав 11 років тюрми09.10.25, 13:08 • 2547 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Львівська область
Харківська область