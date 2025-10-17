На Харківщині чоловіка засудили до 8 років за розбещення дітей та створення порнографії з ними
Київ • УНН
На Харківщині 59-річного чоловіка засудили до 8 років ув'язнення за розпусні дії щодо двох 11-річних дівчат та створення порнографічних матеріалів. Він також отримав трирічну заборону на діяльність, пов'язану з дітьми.
Суд у Харківській області виніс вирок 59-річному чоловіку, який вчинив розпусні дії щодо двох малолітніх дівчат та створив порнографічні матеріали за їх участю. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Зловмиснику призначили 8 років ув’язнення та заборону обіймати посади або займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням чи дозвіллям дітей, терміном на три роки.
Прокурори довели, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив розпусні дії щодо двох 11-річних дівчат, які прийшли до його дому погратися з онуками. Користуючись відсутністю дорослих, він діяв умисно, розуміючи протиправність своїх дій. Припинив лише тоді, коли додому повернулася його дружина, а потерпілі змогли втекти
Після цього засуджений за допомогою комп’ютерних програм створив порнографічні зображення за участю себе та дітей і зберігав їх на мобільному телефоні.
В суді чоловік визнав свою провину. Вирок ухвалено Лозівським міськрайонним судом Харківської області, наразі триває строк на апеляційне оскарження. Після набрання вироком законної сили його дані буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.
