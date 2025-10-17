В Харьковской области мужчину приговорили к 8 годам за растление детей и создание порнографии с ними
Киев • УНН
В Харьковской области 59-летнего мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы за развратные действия в отношении двух 11-летних девочек и создание порнографических материалов. Он также получил трехлетний запрет на деятельность, связанную с детьми.
Суд в Харьковской области вынес приговор 59-летнему мужчине, который совершил развратные действия в отношении двух малолетних девочек и создал порнографические материалы с их участием. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Злоумышленнику назначили 8 лет лишения свободы и запрет занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или досугом детей, сроком на три года.
Прокуроры доказали, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил развратные действия в отношении двух 11-летних девочек, которые пришли к нему домой поиграть с внуками. Пользуясь отсутствием взрослых, он действовал умышленно, понимая противоправность своих действий. Прекратил только тогда, когда домой вернулась его жена, а потерпевшие смогли убежать
После этого осужденный с помощью компьютерных программ создал порнографические изображения с участием себя и детей и хранил их на мобильном телефоне.
В суде мужчина признал свою вину. Приговор вынесен Лозовским горрайонным судом Харьковской области, сейчас идет срок на апелляционное обжалование. После вступления приговора в законную силу его данные будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.
