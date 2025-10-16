Развращал и изнасиловал малолетнюю сестру: на Львовщине мужчина получил 10 лет тюрьмы
Киев • УНН
30-летний мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы за развращение и изнасилование малолетней двоюродной сестры. Преступника разоблачили благодаря врачу во время планового осмотра ребенка.
Во Львовской области признан виновным 30-летний местный житель, который развращал и изнасиловал ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.
Детали
Преступником оказался житель Шептицкого района. Следствие установило, что в течение 2019 - 2023 годов мужчина неоднократно развращал свою малолетнюю двоюродную сестру. Также он изнасиловал девочку - это произошло в 2023 году.
О преступлении стало известно матери благодаря врачу, проводившей плановый осмотр ребенка. Узнав о преступлении, мать обратилась в правоохранительные органы.
Мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы по ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних).
Дополнение
Генеральный прокурор Руслан Кравченко выступил с инициативой о необходимости введения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за особо тяжкие преступления против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и ввести такое наказание за убийство и изнасилование детей.
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег13.10.25, 19:59 • 36691 просмотр
Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения, иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.
Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного за тяжкие преступления против детей.