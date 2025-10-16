Развращал и изнасиловал малолетнюю сестру: на Львовщине мужчина получил 10 лет тюрьмы

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
09:20 • 11821 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 24642 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 39433 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 12352 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 33266 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 27152 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24145 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34349 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54395 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52706 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
56%
755мм
Популярные новости
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16 октября, 02:44 • 35028 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину16 октября, 03:03 • 33722 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16 октября, 06:15 • 34244 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 33817 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго07:17 • 21281 просмотра
публикации
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53 • 39433 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto07:27 • 16061 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 34102 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 58423 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 72698 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ираклий Кобахидзе
Блогеры
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Сумская область
Черниговская область
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 27634 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 76761 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 54862 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 57166 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 62379 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото
Шахед-136

Развращал и изнасиловал малолетнюю сестру: на Львовщине мужчина получил 10 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 288 просмотра

30-летний мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы за развращение и изнасилование малолетней двоюродной сестры. Преступника разоблачили благодаря врачу во время планового осмотра ребенка.

Развращал и изнасиловал малолетнюю сестру: на Львовщине мужчина получил 10 лет тюрьмы

Во Львовской области признан виновным 30-летний местный житель, который развращал и изнасиловал ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Детали

Преступником оказался житель Шептицкого района. Следствие установило, что в течение 2019 - 2023 годов мужчина неоднократно развращал свою малолетнюю двоюродную сестру. Также он изнасиловал девочку - это произошло в 2023 году.

О преступлении стало известно матери благодаря врачу, проводившей плановый осмотр ребенка. Узнав о преступлении, мать обратилась в правоохранительные органы.

Мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы по ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних).

Дополнение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выступил с инициативой о необходимости введения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за особо тяжкие преступления против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и ввести такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег13.10.25, 19:59 • 36691 просмотр

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения, иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного за тяжкие преступления против детей.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Львовская область
Руслан Кравченко
Верховная Рада