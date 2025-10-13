Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег

Полную поддержку инициативе Генерального прокурора Руслана Кравченко безальтернативно наказывать пожизненным лишением свободы за убийства и изнасилования детей выразил народный депутат, член правоохранительного комитета ВР Владлен Неклюдов. В комментарии УНН он также заявил, что будет убеждать коллег-нардепов поддержать это.

Я полностью поддерживаю его предложение. Считаю, что та ситуация, которая складывается сейчас в обществе, она создает очень опасную почву для будущего. То есть, если преступник будет понимать, что он лишая жизни людей, особенно детей, не дай Бог, страшно даже представить. И может как-то еще на зоне будет себя хорошо вести (и получить уменьшение срока - ред). Это очень опасная тенденция и может создать такую ситуацию, когда в представлении преступника оно может развязывать руки. То есть, представление такой безнаказанности - заявил нардеп.

По мнению Неклюдова, речь идет не только о наказании за уже совершенное, а о превентивной функции права - чтобы потенциальные преступники понимали, какое наказание их ожидает.

Он привел пример Казахстана, где недавно обновили правила кастрации педофилов и подчеркнул, что мы не можем как европейская страна, идущая в ЕС, двигаться таким путем, но должны бороться и защищать наше будущее.

То есть, правильная инициатива, я думаю, что она будет поддержана. Проговорим и сейчас надо все проговорить, собраться. Я лично за себя скажу, не буду говорить за своих коллег, я лично буду поддерживать. И я ее поддерживаю беспристрастно, а осознанно поддерживаю. Поддерживаю и буду за это голосовать. Буду высказывать свое мнение и если коллеги не будут поддерживать, я буду убеждать, чтобы они поддерживали - подчеркнул нардеп.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.

И здесь вопрос не о суровости, а о справедливости и безопасности. Когда преступник будет знать, что за подобное деяние он никогда не выйдет на свободу, убежден, это будет сдерживающим фактором - подчеркнул Генпрокурор.

Статистика

За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;

531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.