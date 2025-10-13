$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
16:59
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 6232 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 9926 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 11974 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 12135 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 11405 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 12622 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 13038 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 19947 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
13 октября, 11:24 • 12133 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег

Киев • УНН

 • 2104 просмотра

Народный депутат Владлен Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора Руслана Кравченко относительно безальтернативного пожизненного лишения свободы за убийства и изнасилования детей. Он будет убеждать коллег в ВР поддержать это предложение, считая его превентивной мерой.

Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег

Полную поддержку инициативе Генерального прокурора Руслана Кравченко безальтернативно наказывать пожизненным лишением свободы за убийства и изнасилования детей выразил народный депутат, член правоохранительного комитета ВР Владлен Неклюдов. В комментарии УНН он также заявил, что будет убеждать коллег-нардепов поддержать это.

Я полностью поддерживаю его предложение. Считаю, что та ситуация, которая складывается сейчас в обществе, она создает очень опасную почву для будущего. То есть, если преступник будет понимать, что он лишая жизни людей, особенно детей, не дай Бог, страшно даже представить. И может как-то еще на зоне будет себя хорошо вести (и получить уменьшение срока - ред). Это очень опасная тенденция и может создать такую ситуацию, когда в представлении преступника оно может развязывать руки. То есть, представление такой безнаказанности 

- заявил нардеп.

По мнению Неклюдова, речь идет не только о наказании за уже совершенное, а о превентивной функции права - чтобы потенциальные преступники понимали, какое наказание их ожидает.

Он привел пример Казахстана, где недавно обновили правила кастрации педофилов и подчеркнул, что мы не можем как европейская страна, идущая в ЕС, двигаться таким путем, но должны бороться и защищать наше будущее.

То есть, правильная инициатива, я думаю, что она будет поддержана. Проговорим и сейчас надо все проговорить, собраться. Я лично за себя скажу, не буду говорить за своих коллег, я лично буду поддерживать. И я ее поддерживаю беспристрастно, а осознанно поддерживаю. Поддерживаю и буду за это голосовать. Буду высказывать свое мнение и если коллеги не будут поддерживать, я буду убеждать, чтобы они поддерживали 

- подчеркнул нардеп.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.

И здесь вопрос не о суровости, а о справедливости и безопасности. Когда преступник будет знать, что за подобное деяние он никогда не выйдет на свободу, убежден, это будет сдерживающим фактором 

- подчеркнул Генпрокурор.

Статистика

За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;

531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Руслан Кравченко
Верховная Рада
Казахстан