$41.600.10
48.110.10
ukenru
Ексклюзив
16:59 • 3186 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
16:31 • 8660 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
15:26 • 10769 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 12741 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 12773 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 11617 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 12763 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 13091 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 20612 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
13 жовтня, 11:24 • 12176 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.9м/с
72%
750мм
Популярнi новини
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
13 жовтня, 07:50 • 36389 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo13 жовтня, 07:59 • 17385 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 15626 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 24919 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати13 жовтня, 10:34 • 22293 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 13675 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 20612 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 30798 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 29256 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 34567 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 3372 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 5304 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 6542 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 6696 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 44332 перегляди
Актуальне
Свіфт
Financial Times
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор

Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег

Київ • УНН

 • 3196 перегляди

Народний депутат Владлен Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора Руслана Кравченка щодо безальтернативного довічного позбавлення волі за вбивства та зґвалтування дітей. Він переконуватиме колег у ВР підтримати цю пропозицію, вважаючи її превентивним заходом.

Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег

Повну підтримку ініціативі Генерального прокурора Руслана Кравченка безальтернативно карати на довічне позбавлення волі за вбивства і зґвалтуванні дітей висловив народний депутат, член правоохоронного комітету ВР Владлен Неклюдов. У коментарі УНН він також заявив, що буде переконувати колег-нардепів підтримати це.

Я повністю підтримую його пропозицію. Вважаю, що та ситуація, яка складається зараз у суспільстві, вона створює дуже небезпечне підгрунтя для майбутнього. Тобто, якщо злочинець буде розуміти, що він позбавляючи життя людей, особливо дітей, не дай Боже, страшно навіть уявити. І може якось ще на зоні буде себе добре поводити (і отримати зменшення терміну - ред). Це дуже небезпечна тенденція і може створити таку ситуацію, коли в уявленні злочинця воно може розв'язувати руки. Тобто, уявлення такої безкарності 

- заявив нардеп.

На думку Неклюдова, йдеться не лише про покарання за вже скоєне, а про превентивну функцію права - щоб потенційні злочинці розуміли, яке покарання на них очікує.

Він навів приклад Казахстану, де нещодавно оновили правила кастрації педофілів та наголосив, що ми не можемо як європейська країна, що йде до ЄС, рухатися таким шляхом, але повинні боротися та захищати наше майбутнє.

Тобто, правильна ініціатива, я думаю, що вона буде підтримана. Проговоримо і зараз треба все проговорити, зібратися. Я особисто за себе скажу, не буду казати за своїх колег, я особисто буду підтримати. І я її підтримую неупереджено, а усвідомлено підтримую. Підтримую і буду за це голосувати. Буду висловлювати свою думку і якщо колеги не будуть підтримувати, я буду переконувати, щоб вони підтримували 

- наголосив нардеп.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.

І тут питання не про суворість, а про справедливість і безпеку. Коли злочинець буде знати, що за подібне діяння він ніколи не вийде на волю, переконаний, це буде стримуючим фактором 

- наголосив Генпрокурор.

Статистика

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;

531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Руслан Кравченко
Верховна Рада України
Казахстан