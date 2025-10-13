Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег

Повну підтримку ініціативі Генерального прокурора Руслана Кравченка безальтернативно карати на довічне позбавлення волі за вбивства і зґвалтуванні дітей висловив народний депутат, член правоохоронного комітету ВР Владлен Неклюдов. У коментарі УНН він також заявив, що буде переконувати колег-нардепів підтримати це.

Я повністю підтримую його пропозицію. Вважаю, що та ситуація, яка складається зараз у суспільстві, вона створює дуже небезпечне підгрунтя для майбутнього. Тобто, якщо злочинець буде розуміти, що він позбавляючи життя людей, особливо дітей, не дай Боже, страшно навіть уявити. І може якось ще на зоні буде себе добре поводити (і отримати зменшення терміну - ред). Це дуже небезпечна тенденція і може створити таку ситуацію, коли в уявленні злочинця воно може розв'язувати руки. Тобто, уявлення такої безкарності