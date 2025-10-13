Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
Київ • УНН
Народний депутат Владлен Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора Руслана Кравченка щодо безальтернативного довічного позбавлення волі за вбивства та зґвалтування дітей. Він переконуватиме колег у ВР підтримати цю пропозицію, вважаючи її превентивним заходом.
Повну підтримку ініціативі Генерального прокурора Руслана Кравченка безальтернативно карати на довічне позбавлення волі за вбивства і зґвалтуванні дітей висловив народний депутат, член правоохоронного комітету ВР Владлен Неклюдов. У коментарі УНН він також заявив, що буде переконувати колег-нардепів підтримати це.
Я повністю підтримую його пропозицію. Вважаю, що та ситуація, яка складається зараз у суспільстві, вона створює дуже небезпечне підгрунтя для майбутнього. Тобто, якщо злочинець буде розуміти, що він позбавляючи життя людей, особливо дітей, не дай Боже, страшно навіть уявити. І може якось ще на зоні буде себе добре поводити (і отримати зменшення терміну - ред). Це дуже небезпечна тенденція і може створити таку ситуацію, коли в уявленні злочинця воно може розв'язувати руки. Тобто, уявлення такої безкарності
На думку Неклюдова, йдеться не лише про покарання за вже скоєне, а про превентивну функцію права - щоб потенційні злочинці розуміли, яке покарання на них очікує.
Він навів приклад Казахстану, де нещодавно оновили правила кастрації педофілів та наголосив, що ми не можемо як європейська країна, що йде до ЄС, рухатися таким шляхом, але повинні боротися та захищати наше майбутнє.
Тобто, правильна ініціатива, я думаю, що вона буде підтримана. Проговоримо і зараз треба все проговорити, зібратися. Я особисто за себе скажу, не буду казати за своїх колег, я особисто буду підтримати. І я її підтримую неупереджено, а усвідомлено підтримую. Підтримую і буду за це голосувати. Буду висловлювати свою думку і якщо колеги не будуть підтримувати, я буду переконувати, щоб вони підтримували
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.
І тут питання не про суворість, а про справедливість і безпеку. Коли злочинець буде знати, що за подібне діяння він ніколи не вийде на волю, переконаний, це буде стримуючим фактором
Статистика
За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;
531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.