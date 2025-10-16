Розбещував та зґвалтував малолітню сестру: на Львівщині чоловік отримав 10 років в'язниці
Київ • УНН
30-річний чоловік засуджений до 10 років позбавлення волі за розбещення та зґвалтування малолітньої двоюрідної сестри. Злочинця викрили завдяки лікарці під час планового огляду дитини.
На Львівщині визнали винним 30-річного місцевого жителя, який розбещував та зґвалтував дитину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.
Деталі
Злочинцем виявився житель Шептицького району. Слідство встановило, що впродовж 2019 - 2023 років в одному чоловік неодноразово розбещував свою малолітню двоюрідну сестру. Також він зґвалтував дівчинку - це сталось в 2023 році.
Про злочин стало відомо матері завдяки лікарці, яка проводила плановий огляд дитини. Дізнавшись про злочин, мати звернулась до правоохоронців.
Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі за ст. 156 Кримінального кодексу України (Розбещення неповнолітніх).
Доповнення
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та зґвалтування дітей.
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного за тяжкі злочини проти дітей.