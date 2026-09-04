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Просил интимные фото, а затем угрожал убийством — в Одессе мужчину подозревают в сексуальной эксплуатации маленьких девочек

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Следствие подозревает одессита в вербовке и шантаже семи девочек в возрасте 10–11 лет. Мужчине также вменяют создание и распространение детской порнографии.

Просил интимные фото, а затем угрожал убийством — в Одессе мужчину подозревают в сексуальной эксплуатации маленьких девочек

Почти два года 38-летний одессит, по данным следствия, целенаправленно искал в интернете девочек в возрасте 10–11 лет, отправлял им собственные обнажённые фото и просил прислать ему интимные фото и видео, угрожал им и шантажировал их. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, жертвами его противоправных действий стали семеро малолетних: двум девочкам было по 10 лет, ещё пяти — по 11, передаёт УНН.

Детали

Одесская областная прокуратура сообщила мужчине о подозрении в вербовке малолетних для сексуальной эксплуатации, развращении детей, изготовлении, хранении и распространении порнографического контента, а также в принуждении детей к участию в его создании.

Следствие установило, что с сентября 2024 года по июль 2026 года подозреваемый, находясь в Одессе, регистрировался на различных онлайн-платформах для общения и искал именно малолетних девочек.

После знакомства он переводил общение в Telegram, где переписывался с детьми и звонил им. Постепенно разговоры приобретали сексуальный характер.

По версии следствия, мужчина отправлял детям собственные обнажённые фото и склонял их отправлять ему интимные фото и видео. Для этого он использовал психологическое давление, шантаж и угрозы, в частности угрожал убийством.

Следствие считает, что, пользуясь возрастом, психологической незрелостью и доверчивостью детей, подозреваемый вовлекал их в создание порнографического контента. Часть полученных материалов он впоследствии распространял среди других малолетних.

В Киеве мужчину подозревают в развращении 3-летней дочери и создании детской порнографии14.08.26, 12:12 • 4026 просмотров

В отношении большинства потерпевших правоохранители установили не один, а несколько эпизодов противоправных действий.

Кроме того, по данным следствия, мужчина систематически получал в интернете доступ к детской порнографии, загружал такие материалы и хранил их.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 2, 3 ст. 301, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

В Харьковской области мужчину приговорили к 8 годам за растление детей и создание порнографии с ними17.10.25, 17:35 • 2514 просмотров

Антонина Туманова

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