В Киеве мужчину подозревают в развращении 3-летней дочери и создании детской порнографии
Киев • УНН
42-летний киевлянин подозревается в развращении собственной 3-летней дочери и принуждении её к созданию детской порнографии. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога, прокуратура обжалует это решение.
В Киеве 42-летнего мужчину подозревают в развращении собственной 3-летней дочери, которую он принуждал к участию в создании детской порнографии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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По данным следствия, весной 2024 года мужчина начал совершать развратные действия в отношении дочери, которой на тот момент было всего три года.
Он обнажался перед ребенком, предлагал ей прикасаться к его половому органу и называл это "игрой". Свои действия отец фотографировал. Эти фотоматериалы правоохранители обнаружили во время обыска. Также у мужчины нашли видеофайлы с детской порнографией, загруженные из сети Интернет
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева 42-летнему мужчине сообщили о подозрении в развращении собственной малолетней дочери и принуждении ее к участию в создании детской порнографии. Его действия квалифицировали как развращение малолетнего лица, совершенное членом семьи, а также изготовление детской порнографии и принуждение малолетнего ребенка к участию в создании таких материалов (ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины).
Прокуроры просили суд взять подозреваемого под стражу. Однако суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 332 тыс. грн. Прокуратура обжалует это решение и настаивает на содержании мужчины под стражей.
Напомним
Мужчину, который годами насиловал падчерицу, а затем скрывался за границей, экстрадировали из Бельгии.