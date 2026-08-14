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В Киеве мужчину подозревают в развращении 3-летней дочери и создании детской порнографии

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

42-летний киевлянин подозревается в развращении собственной 3-летней дочери и принуждении её к созданию детской порнографии. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога, прокуратура обжалует это решение.

В Киеве мужчину подозревают в развращении 3-летней дочери и создании детской порнографии

В Киеве 42-летнего мужчину подозревают в развращении собственной 3-летней дочери, которую он принуждал к участию в создании детской порнографии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

По данным следствия, весной 2024 года мужчина начал совершать развратные действия в отношении дочери, которой на тот момент было всего три года.

Он обнажался перед ребенком, предлагал ей прикасаться к его половому органу и называл это "игрой". Свои действия отец фотографировал. Эти фотоматериалы правоохранители обнаружили во время обыска. Также у мужчины нашли видеофайлы с детской порнографией, загруженные из сети Интернет

- говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева 42-летнему мужчине сообщили о подозрении в развращении собственной малолетней дочери и принуждении ее к участию в создании детской порнографии. Его действия квалифицировали как развращение малолетнего лица, совершенное членом семьи, а также изготовление детской порнографии и принуждение малолетнего ребенка к участию в создании таких материалов (ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины).

Прокуроры просили суд взять подозреваемого под стражу. Однако суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 332 тыс. грн. Прокуратура обжалует это решение и настаивает на содержании мужчины под стражей.

Напомним

Мужчину, который годами насиловал падчерицу, а затем скрывался за границей, экстрадировали из Бельгии.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Бельгия
Киев