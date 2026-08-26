Поширював неправдиві матеріали через Telegram й вимагав кошти за їх видалення - українцю у Берліні повідомили про підозру

Українцю, який перебуває в Німеччині, повідомлено про підозру у вимаганні. За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами організував схему, у межах якої через інформаційні ресурси та Telegram-канал поширювали неправдиві й дискредитуючі матеріали щодо фізичних та юридичних осіб. Після цього у потерпілих вимагали кошти за їх видалення та припинення подальшого поширення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН.

"Захист законних інтересів бізнесу та протидія схемам тиску і вимагання коштів у підприємців є одним із важливих напрямів роботи прокуратури. Правоохоронці реагують на випадки, коли представники бізнесу стають об’єктами погроз, дискредитації чи шантажу. Водночас перебування фігурантів за кордоном не перешкоджає проведенню необхідних процесуальних дій. Завдяки міжнародній співпраці та механізмам правової допомоги вони можуть проводитися незалежно від місця перебування підозрюваних. Так, громадянину України, який перебуває в Німеччині, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України. Процесуальні дії проведено 26 серпня 2026 року в Берліні у межах міжнародної правової допомоги та завдяки співпраці українських і німецьких компетентних органів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами організував схему, у межах якої через інформаційні ресурси та Telegram-канал поширювали неправдиві й дискредитуючі матеріали щодо фізичних та юридичних осіб. Після цього у потерпілих вимагали кошти за їх видалення та припинення подальшого поширення.

Один із епізодів стосується публікацій від 20 травня 2026 року щодо провідної корпорації у сфері охоронних послуг в Україні та її генерального директора.

Повідомляється, що під час електронного листування представнику потерпілої сторони висунули вимогу передати 3 500 USDT за видалення публікацій. Надалі ці кошти було перераховано на криптовалютний гаманець, який, за даними слідства, пов’язаний із підозрюваним. Після надходження коштів відповідні матеріали видалили з Telegram-каналу та вебресурсу.

Під час слідства встановлено, що підозрюваний проживає у Берліні. У зв’язку з цим українська сторона звернулася до компетентних органів Німеччини для належного вручення повідомлення про підозру та забезпечення його процесуальних прав.

За інформацією німецьких компетентних органів, громадянин України перебуває в Німеччині з квітня 2022 року, а з липня того ж року має дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування (AufenthG).

"У межах міжнародної правової допомоги 26 серпня за місцем його проживання в Берліні також проведено обшук. Слідчі дії були спрямовані на пошук електронних пристроїв, документів, носіїв інформації та інших матеріалів, які можуть мати доказове значення. Українські правоохоронці продовжують встановлювати всіх учасників кримінальних правопорушень, їхні ролі та можливі інші епізоди протиправної діяльності. Наведені факти демонструють, що перебування за кордоном не є перешкодою для проведення необхідних процесуальних дій та притягнення фігурантів кримінальних проваджень до відповідальності", - додали в Офісі Генпрокурора.

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