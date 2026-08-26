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Фейкова інвалідність за 10 000 доларів - у Києві затримали екснардепа

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

У Києві затримали двох миколаївців, серед них екснардеп Вадим Підберезняк. За 10 тисяч доларів вони обіцяли оформити чоловікові інвалідність і відстрочку.

Фейкова інвалідність за 10 000 доларів - у Києві затримали екснардепа
Фото:

У Києві викрили схему, за якою військовозобов’язаному чоловікові нібито допомогли оформити фіктивну інвалідність III групи за 10 тисяч доларів. Підозри отримали двоє мешканців Миколаєва, серед них - колишній народний депутат. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Зазначимо: у відомстві прізвища депутата не називають, але УНН із джерел у правоохоронних органах стало відомо, що йдеться про екснардепа Вадима Підберезняка.

За версією слідства, киянину через знайомих запропонували "допомогу" з оформленням III групи інвалідності. Надалі це мало дати йому можливість отримати відстрочку від мобілізації. Для цього чоловікові планували організувати фіктивне лікування у стаціонарі, а також підготувати підроблені медичні довідки та висновки лікарів.

У прокуратурі зазначають, що колишній народний депутат обіцяв використати свої зв’язки у медичних закладах Миколаївської області, щоб реалізувати цю схему.

Військовозобов’язаний передав учасникам оборудки свої документи. Уже приблизно через два місяці йому повідомили, що він нібито отримав III групу інвалідності. За таку "послугу" чоловік мав заплатити 10 тисяч доларів. Гроші домовилися передавати частинами.

Під час розслідування правоохоронці задокументували у Києві дві передачі коштів - по 5 тисяч доларів кожна. Після цього посереднику та колишньому народному депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом, вчиненому шляхом вимагання за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд відправив обох підозрюваних під варту, водночас визначивши можливість внесення застави. Для одного з них її розмір становить понад 260 тисяч гривень, для іншого

- понад 120 тисяч гривень.

Що потрібно знати про Вадима Підберезняка

Вадим Підберезняк народився 22 березня 1972 року у Миколаєві. Має вищу освіту, навчався у Миколаївському національному аграрному університеті.

До приходу у "велику політику" займався підприємницькою діяльністю, а також працював заступником голови Веселинівської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Політична кар'єра Підберезняка була пов'язана одразу з кількома партіями. У 2012 році він висувався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №129 на Миколаївщині від "Батьківщини", однак зняв свою кандидатуру до дня голосування.

У 2013 році Підберезняк став депутатом Миколаївської обласної ради. Згодом, у 2014–2015 роках, працював радником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

На парламентських виборах 2014 року Підберезняка включили до виборчого списку "Народного фронту" під №76. До Верховної Ради він потрапив пізніше - у грудні 2015 року, після появи вакантного місця у партійному списку.

У парламенті він входив до фракції "Народного фронту", а з 2017 року був членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту. Його депутатські повноваження завершилися 29 серпня 2019 року.

За даними громадських моніторингових організацій, Підберезняк мав відносно високу відвідуваність пленарних засідань, однак рідше відвідував засідання профільного комітету. ОПОРА свого часу нарахувала його участь у підготовці кількох десятків законопроєктів. Водночас депутатських запитів Підберезняк не подавав. Рух ЧЕСНО також фіксував три випадки неперсонального голосування за його участі, так званого "кнопкодавства". Крім того, організація зараховувала політика до "гречкосіїв" через передачу техніки дитячим закладам.

У 2018 році Підберезняк також потрапив до розширеного санкційного списку російської федерації, до якого тоді включили значну кількість українських політиків.

На дострокових виборах до Верховної Ради у 2019 році Підберезняк намагався знову потрапити до парламенту. Він балотувався як самовисуванець у мажоритарному окрузі №132 на Миколаївщині, однак мандата не отримав.

Наприкінці 2019 року Підберезняк очолив Миколаївську обласну організацію партії "Батьківщина". У 2021 році керівника обласного осередку партії змінили.

На місцевих виборах 2020 року Підберезняк також балотувався до Миколаївської обласної та міської рад, однак депутатом не став.

У декларації, поданій перед завершенням депутатських повноважень у 2019 році, Підберезняк вказав у власності квартиру у Миколаєві площею близько 30 квадратних метрів, частину житлового будинку та земельну ділянку на Миколаївщині.

Серед транспортних засобів у декларації були УАЗ, ГАЗель та Toyota Land Cruiser Prado 2012 року випуску. Останній автомобіль він придбав наприкінці 2018 року приблизно за 599 тисяч гривень.

За частину 2019 року до завершення повноважень народного депутата Підберезняк задекларував понад 260 тисяч гривень зарплати у Верховній Раді.

Нагадаємо

Днями ДБР затримало медикиню під час отримання 12 тисяч доларів США за операцію на здоровому хребті та висновок ВЛК для звільнення зі служби. У квартирі виявили валюту на 6,8 млн гривень.

Олександра Василенко

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